14. 2. 2024

Proč by vás mělo zajímat, jak na kupovat alobal? To proto, že druhů alobalu je víc a každý je určený k trochu jiným věcem. Nejde jen o to vytáhnout ze zákazníků víc peněz nebo nabízet stále něco nového. Alobalů je prostě několik a byla by hloupost nepoužívat je správně.

Používáte správný alobal? Není alobal jako alobal. Znáte rozdíly? Kupujete si ten správný? To záleží jen na tom, nač jej chcete použít a věřte, že možností je víc než dost. Hliníková folie, kterou známe jako alobal, se prodává v různých tloušťkách, se speciálním povrchem, tvarovaná nebo může být i vícebarevná. Je to docela zajímavý materiál, se kterým se snadno manipuluje a má v domácnosti celou řadu využití. Víte, co všechno lze dělat s alobalem? Na to se ptá i odpovídá příspěvek z YouTube kanálu ZEK. Zdroj: Youtube Jak vybírat a nakupovat alobal? Standardní alobal je typický svou tloušťkou, která se pohybuje mezi 16 až 24 mikrony čili 0,016 až 0,024 mm. Oproti standardu se hrubší fólie pohybuje přibližně mezi 0,030 až 0,045 mm. Každá firma si své produkty označuje a vyrábí různě, a proto je dobré vědět, jakou tloušťku si chcete koupit. Měla by být vždy uvedená na obalu. Ač se zdá rozdíl v mikronech minimální a pro lidské oko zanedbatelný, pohmatem byste různé tloušťky alobalu rozhodně poznali. Především při tvarování se fólie nechová docela stejně a především v ohybu je rozdíl dobře patrný. Silnější alobal je určený k hrubšímu zacházení, balení větších a těžších předmětů, ale především také ke grilování. Silnější vrstva alobalu se méně drolí a nekřehne tak rychle jako tenká. Nehrozí tak kontaminace mikročástečky rozbitého materiálu, i když na kontakt s kyselými potravinami byste si stále měli dávat pozor. Alobal určený na grilování může být také již nařezaný na stejně velké listy, se kterými se lépe manipuluje. close info Shutterstock zoom_in Alobal se výborně hodí na skladování i přípravu jídel. Je totiž neobyčejně praktický. I další druhy a výrobky z alobalu stojí za zmínku K pečení nebo obecně úpravě jídel je určený také nepřilnavý alobal. Jde o speciální hliníkovou fólii s vrstvou, která zajistí nepřipékání jídel bez použití omastku, kterým je typicky olej i máslo. Tyto často již vytvarované aluminiové fólie jsou ideální k pečení či zapékání většinou menších porcí, které pak můžete servírovat individuálně. Existují však rozhodně i velké tácky či formy. Tyto formy mohou být také perforované pro lepší distribuci tepla, například jde o jednorázové tácky na grilování. Výjimečně můžete narazit také na povoskovaný alobal, který se používá k balení potravin. Vrstva přírodního vosku brání přímému kontaktu hliníku s potravinami a udržuje potraviny perfektně vlahé. Používá se převážně k balení horkých jídel do ruky a může být také řezaná po listech. Různobarevné alobaly jsou používané především jako výtvarný a balící materiál, který by však neměl přicházet do kontaktu s jídlem. Barva sice není toxická, ale na druhou stranu jde často o výrobky určené přímo pro umělce a s použitím v kuchyni se nepočítá. Obecně řečeno pevnější silnější alobal je použitelný ve všech případech, nicméně je jisté, že ani tyto vlastnosti nejsou vždy důležité. Pokud budete používat alobalovou kouli ke zbavení se statické elektřiny nebo kousek alobalu k nabroušení nůžek, pak jistě nezáleží na tloušťce ani určení fólie. Související články close Domov a bydlení Zatuchlé ručníky, zimní problém mnoha domácností: Vyzkoušené rady, co dělat, aby zase voněly video close Domov a bydlení Profi uklízeč prozradil svůj trik, jak snadno umýt sprchový závěs bez drhnutí video Zdroje: housedigest.com

