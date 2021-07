Jak správně nakupovat chleba: Jak poznáte jeho kvalit?. Nevěřte trikům prodejců

Po velkém prozření před několika lety máme údaje o surovinách i původu pečiva na obalech nebo štítcích v supermarketech. Nicméně ani s těmito informacemi nemáme vždy jasno v tom, zda barva či složení skutečně odpovídají názvu, který zboží prodává. Jde předevěím o tmavé a celozrnné pěčivo.

Zdroje: www.health.harvard.edu, dvojka.rozhlas.cz

Nákup pečiva není jen tak

Není chleba jako chleba. Je to věda koupit správné pečivo, když mají supermarkety tak pestrý výběr a každý člen rodiny preferuje něco jiného. Navíc někteří z nás jej považují za základní potravinu, a proto výběru chlebu věnují velikou pozornost. Už je to několik let, kdy se objevila kauza o pečivu. Mražené polotovary, neznáme ingredience, neobvykle dlouhá doba trvanlivosti. Naivně jsme se domnívali, že chléb je mouka, voda, sůl a trocha kvasnic, ale to „bejvávalo“.

Pečivo obsahuje i mnohá aditiva, která nám nic neříkají a rozhodně nerozumíme tomu, proč je jimi pečivo obohaceno. Pečivo jsme nechali popsat podrobným výčtem ingrediencí a víme také, zda bylo upečeno z mraženého polotovaru nebo jinak. A co dál?

Dobrý chleba ocení každý. Zdroj: David Ferencik / Shutterstock.com

Nakupujete pečivo z kvasnic nebo kvásku?

I kvásek jsme se naučili doma rozdělávat a mnohé pekárny nám vyšli vstříc, nebo možná jen dostaly šanci kvásek použít jako lákadlo pro zákazníky, kteří touží po lépe stravitelném pečivu. Kvasnice i kypřicí prášek jsou stále standardními ingrediencemi, ale kauza okolo pečiva dala kvásku vyniknout a dnes již většina z nás ví, že existuje i něco jiného než klasické čerstvé nebo suché droždí.

Co je celozrnný chléb?

Celozrnný chléb se pyšní nálepkou „zdravý“ nebo spíš „zdravější“, ale zdání klame. Pekaři nás sice vybavili seznamy surovin, ze kterých pečivo pečou, ale jen málo kdo ví, co vlastně hledat. Jak se můžeme přesvědčit, zda je vybrané pečivo skutečně celozrnné? Ano, i to není jisté. Jste překvapení, že označení celozrnný může také klamat? Rozhodně může.

Celozrnné pečivo musí být hlavně z celozrnné mouky, semínka jsou navíc. Zdroj: marilyn barbone / Shuttterstock.com

Celozrnný chléb, stejně tak jako tmavý, jsou oba považovány za zdravější varianty pečiva, které by měli obsahovat mouku z celého zrna, tedy i z jeho slupek okolo zrna, resp. otrub. Otruby by neměly být odloučeny při výrobě a měly by se stát součástí mouky. Chléb nebo pečivo z takové mouky jsou tmavší než z klasické bílé mouky. Nenechte se ale ošidit výrobci nabízejícími opravdu tmavý chleba. Nemusí být špatný, ale jeho barva nesouvisí s obsahem celozrnné mouky, ale spíš melasy, karamelu nebo kávy. Pokud tyto suroviny pekař použije, není na tom nic divného. Pečivu kromě barvy dodají i příjemnou chuť a v kombinaci s dalšími ingrediencemi může vzniknout velmi kvalitní výrobek. Ale nemusí být celozrnný a ani zdravější než jiné. A jak tedy poznat, zda je chléb skutečně celozrnný?

Jak při nákupu poznat celozrnné pečivo?

Podívejte se pořádně na to, co pečivo obsahuje. Dozvíte se nejen ingredience, kde by celozrnná mouka měla stát na prvním místě. Co vás musí ale zajímat více, je množství sacharidů neboli uhlovodanů, uhlohydrátů, karbohydrátů či glycidů. Všechny tyto výrazy mají stejný význam. Dalším důležitým číslem bude množství vlákniny a to proto, že vláknina je obsažena právě v otrubách a je právě tím, co děla pečivo „zdravější“. Obsah vlákniny v celozrnném pečivu by měl být v poměru k sacharidům minimálně 1:10. To znamená, že například chléb obsahující 50 g sacharidů by měl obsahovat minimálně 5 g vlákniny, ale může to být samozřejmě i víc.