Většina lidí nalévá mléko z krabice špatně. Díky tomuto triku se vám nerozlije

Stává se vám, že na vás mléko vycákne, když si ho chcete po otevření krabice nalít? Což o to, dospělí si dají pozor, ale když se musíte dívat na pokusy dětí, už je to horší. Naléváme totiž mléko špatně. Dá se s tím něco dělat a co pak s krabicí, která je papírová, plastová i hliníková?

Mléko naléváme z krabice nešikovně

Věděli jste, že nejspíš naléváte mléko z krabice špatně? Možná si říkáte, že už vás jen málo co překvapí, přesto má autor videa vlastně pravdu. V čemže tedy ta naše každodenní chyba spočívá?

Autor upozorňuje na fakt, že naléváme mléko tím způsobem, že si otvor krabice otočíme co nejblíž ke sklenici nebo hrnku. Když pak mléko teče, zároveň otvor nasává vzduch, který jde směrem do krabice. Proud mléka je nestabilní a občas vycákne. No, vždyť víte, o co jde!

Krabice s uzávěrem jsou praktické, ale když je krabice plná, mléko často vycákne ven. Zdroj: Profimedia

Krabicové mléko nalévejte takto

Autor vám ve videu ukáže názorně, o co mu jde, ale také jak jinak lze mléko nalévat, abyste už nikdy nic nerozlili.

Vidíte? Není to sice převratný objev, ale nezbývá než přiznat, že skutečně všichni naléváme mléko vlastně špatně. Perforování krabice několika vpichy napomůže vzduchu dostat se dovnitř a proud mléka nebo džusu už bude stabilní.

Obaly od mléka často třídíme špatně

Co ještě děláme špatně? Klasickým problémem s oblíbeným balením mléka, ale také džusů a dalších tekutin je jeho složení. Což o to. Papír s hliníkovou a plastovou fólií je funkční a odolný materiál, ale při recyklaci do škatulky „papír“ spíš nepatří, i když právě papírová část je vidět zvenku. Tyto obaly obecně nazýváme tetrapak, i když ne jen tato fima je vyrábí. Správně se nazývají vícevrstvé nápojové obaly.

Víte, kde kam vyhazovat vícevrstvé obaly na nápoje. Zdroj: Profimedia

A jak je to tedy správně? Záleží podle konkrétní obce, jak je vybavena a jak si firma svážející odpad bude dále počínat s různými typy recyklovatelného materiálu. Tetrapak patří spíš do plastů, jen výjimečně by se měl vhazovat do kontejneru určenému na svoz papíru.

Jiný kraj, jiný mrav, jiná pravidla svážky odpadů. Zdroj: Profimedia

V některých obcích už se objevují v zahraničí obvyklejší speciální sběrny a kontejnery na obalové materiály tetrapak, které je pak firma schopná rozdělit na tři zmíněné materiály a znova je použít ve svých recyklačních programech.

Pokud váháte, pak použijte žlutý kontejner, to je jistá volba. Speciální sběrný koš na tyto materiály může být označen oranžovou nálepkou.