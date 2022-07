Profi způsob, jak nařezat špekáček, aby se na ohni dokonale propekl

K létu neodmyslitelně patří táborák s opékáním buřtů. Tento rituál milují nejen děti, ale i dospělí. Máme pro vás hned několik způsobů, jak nařezat špekáček, aby byl krásně propečený a zároveň plný šťávy.

Také si párkrát během prázdnin dopřejete posezení u ohně s tradiční českou pochoutkou, jakou jsou opečené buřty? Přestože nejde o žádnou supepotravinu, své zdraví tím neohrozíte. Jde o to si opékání užít, a hlavně si pochutnat! Pojďte být kreativní a nařežte každý špekáček jinak. Zajisté sklidíte úspěch a užijete si spoustu zábavy.

Není špekáček jako špekáček

Už při výběru byste měli myslet na to, co kupujete. Protože základem všeho je dobrý výběr uzeniny. Určitě si chcete pochutnat a některé buřty jsou jen snůškou náhražek a ve výsledku jsou bez chuti, v krajním případě se nad ohněm i rozpadnou. Kvalitní špekáček by měl v první řadě obsahovat 70 % masa, 20 % špeku a 10 % vody. Také jistý podíl sádla a měl by být dochucen náležitým kořením. V žádném případě si nepořizujte špekáček, který je plný škrobů a lepku!

Nemusíte nařezat buřta jen klasickým a nejvíc používaným způsobem. Zdroj: profimedia.cz

Opékejte pěkně pomalu a chytře

Přestože jste natěšení na vynikajícího buřtíka, nestrkejte ho přímo do žhavých plamenů, ani do kouře. Sice by se z povrchu rychle opekl, ale uvnitř by zůstal syrový. Abyste dosáhli dokonalé pochoutky, pečte vždy v proudu horkého vzduchu, tedy tak 10 cm nad vrcholky plamenů. Díky tomu vám nikdy nezčerná. Nikdy neopékejte narychlo, ale dejte špekáčkům dostatek času, aby se celý prohřál a vypekl i uvnitř. Potřebuje tak čtvrthodinku. Během opékání buřty otáčejte, aby se opekly ze všech stran. Abyste dosáhli zlatavé barvy, vložte jej na nepatrnou chvilku těsně před konzumací přímo do ohně.

Používejte nezávadné palivo

Bez dřeva by to nešlo, to ví každý! Jen vsaďte na takové, které neprošlo žádným chemickým ošetřením nebo je lakované. Poškodili byste si zdraví! Vždy sáhněte po přírodním dřevě, nejlepší jsou polínka nebo větve z listnatých stromů, skvělý je ořech nebo dub. Vyhnout byste se měli také kouskům dřeva, na nichž se nacházejí plísně či houby.

Správný řez je cestou k dokonalosti

Na řezu špekáčku prostě záleží. Dosáhnete křupavé kůže a lahodného vnitřku. Dejte si pozor na tenké konce, které by se propekly dříve, možná spálily, anebo dokonce shořely. Zčernalé části jsou nejen nezdravé a karcinogenní, ale mohlo by vám po nich být těžko a špatně. A jestli chcete ohromit společnost, nařežte špekáčky pokaždé jinak a ne jenom „na ježka“. Potřebovat budete jen fantazii, zručnost a ostrý nůž.

Řez „kolem dokola“

Milujete propečené a zakroucené „rohy“? Tak to se vám bude líbit přesně tato metoda! Uchopte špekáček a zařízněte do něho podélně kolem dokola. Pokaždé začněte u špičky a řez veďte, jako byste jej chtěli překrojit napůl. Nechte však pevný nedoříznutý střed. Stejným způsobem nařízněte špekáček kolmo k prvnímu řezu. Ve výsledku se při opékání uzenina krásně otevře a snadno jí budete moci rozdělit na čtyři opečené hranoly, které se vám budou dobře jíst.

Inspirujte se na videu zde:

Zábavná spirálka

Jde o velice jednoduchý způsob, kdy u špičky buřta zaříznete nůž a jedním řezem jej postupně obkroužíte až na druhý konec. V tomto případě napíchněte uzeninu na klacek skrz špičky, díky tomu se vám během pečení nerozlomí. Má totiž velmi slabý střed.

Klasický ježek

Ostrým nožem vytvořte na buřtech drobné mřížky, které budou ve výsledku báječně křupavé. Jen si během opékání dejte pozor na přímý oheň, nařízlé kosočtverce či obdélníky se mají tendenci rychle spálit.

Klasický ježek na špekáčku vypadá krásně. Zdroj: profimedia.cz

Děti milují chobotnici

Jednu špičku nařežte příčně do mřížky a po obvodu udělejte pár mělkých zářezů. Vznikne vám tak hlava chobotnice. Druhý konec nařízněte jako klasického „ježka“, ale mnohem hlouběji, vytvoříte tak chapadla. Takto prořezaný špekáček napíchněte v horní části, tam kde je hlava.

Zdroje: www.jidloaradost.ambi.cz, www.tchiboblog.cz, www.lifee.cz