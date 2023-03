Tento trik s bankovkou odhalí, zda lednice funguje správně a zbytečně neutrácíte

Lednice je základ každé kuchyně. Co ale dělat, abyste na ní zbytečně nedopláceli? Víte, jak správně nastavit lednici? Pomůže vám bankovka.

Život bez lednice si už málokdo z nás dokáže představit. Máme v ní schované všechno, co podléhá rychlé zkáze – od vajíček, másla, masa až po pomazánky. Není proto divu, že tenhle spotřebič je v provozu nonstop a na účtu za elektřinu je to pak znát.

Co nejdál od okna

Na trhu jsou samozřejmě k mání různé druhy lednic. Některé jsou úspornější (a tím pádem i dražší), jiné nikoliv. Podle odborníků ale existují další faktory, které mají na provoz ledničky velký vliv. Jedním z nich je místo, kde spotřebič stojí.

Váš bílý spotřebič by v žádném případě neměl mít svůj koutek poblíž tepelných zdrojů, jako jsou radiátor, vařič či trouba. Stejně špatnou volbou je i umístění chladničky u okna, kde přes rok praží sluníčko. Riskujete tím nejen vyšší spotřebu elektrické energie, ale samotné přehřátí lednice. A věřte, že obojí se dost prodraží!

Nutná vzduchová kapsa

Někteří lidé dělají také tu chybu, že umístí spotřebič těsně ke zdi. Ušetří tím sice pár centimetrů prostoru, ale zaplatí více na složenkách za elektřinu. Jak je to možné? Jednoduše – utěsněný spotřebič nemá prostor, kam by mohl odvětrávat teplo z kompresorů. A výsledek? Kompresory jsou zahřáté a pracují dvakrát tak úporněji, aby ochladily obsah lednice. Není divu, že spotřeba za energii pak strmě roste. Proto pokud máte lednici nalepenou na zdi, odsuňte ji alespoň o 5 – 10 centimetrů dopředu. Chladnička tím získá svůj větrací prostor a vy ušetříte nemalou částku peněz.

Ani plná, ani prázdná

Je pravda, že čím je lednice plnější, tím méně námahy stojí její chlazení. To ale neznamená, že byste měli lednici přetěžovat, protože jinak hrozí, že v prostoru nebude cirkulovat vzduch a může dojít k šíření plísní a bakterií.

Podle odborníků není dobré nechávat ani lednici poloprázdnou, protože pak spotřebuje více energie. Pokud nemáte v lednici moc jídla, dejte dovnitř alespoň džbán s vodou nebo polystyren. Tyhle artefakty zaplní místo a pomůžou lednici ušetřit práci, aby se zbytečně neochlazovala. Zajímá vás, jak moc je tedy nejlepší zaplnit lednici? Podle odborníků je ideální, když je zaplněna do poloviny. Spotřebič se tak nepřetěžuje a dobře chladí.

Test s bankovkou

Trápí vás vysoké účty za elektřinu? Možná, že příčinou je netěsnící lednice. Pokud jsou dveře povolené, přichází do chladničky teplý vzduch, který se pak musí (za drahé peníze) ochlazovat. Chcete vědět, jestli je to případ i vaší chladničky?

Udělejte si tento test: Obyčejnou papírovou bankovku (pokud nemáte, můžete použít i tenčí papír) vsuňte mezi těsnění dvířek lednice. Nyní se papírovou bankovku snažte vytáhnout. Pokud to nejde, pak je jasné, že lednice dobře těsní a máte po starostech. V opačném případě je to důkazem, že těsnění dobře nefunguje a potřebovalo by vyměnit. Test pro jistotu vyzkoušejte po obvodu celých dveřích lednice!



