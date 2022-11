Chytré tipy, jak nastavit termostat, abyste topili co nejlevněji a nemrzli jste

Topná sezona je v plném proudu! Víte však, jak byste měli správně používat termostat? Pouhý 1 °C navíc se projeví na účtu za energie vyšším až o 6 %! Nepodceňujte to proto a nevytápějte zbytečně místnosti, kam ani tak často nechodíte. Jak nastavit termostat?

Každý typ termostatu má různé možnosti nastavení topení. Dříve než zadáte požadovanou teplotu, se ujistěte, zda je výše požadovaného tepla potřebná. Nejde jen o ušetření spousty peněz, ale také o vaše zdraví. V některých místnostech můžete mít klidně i okolo 15 °C a bude to ideální. Následující rady vám mohou pomoci určit tu správnou teplotu ve vašem interiéru.

Každý pokoj jiná teplota

Termostat se skvěle postará o teplotu v místnosti, aniž by ji přetápěl. Jedná se o elektrické zařízení, které je napojené na kotel nebo jiný zdroj vytápění. Určitě se ho hodí mít doma, jelikož v případě potřeby se sám zapne i vypne. Zajistí vám tak optimální teploty v interiéru.

V obývacím pokoji, kde trávíte nejvíce času, by se měla teplota pohybovat okolo 20-23 °C. Naopak pro ložnici je ideální teplota v rozmezí 16-18 °C, při které budete mít i kvalitnější spánek. Na chodbách či schodištích topit ani nemusíte, jelikož zde nepřebýváte delší dobu, pouze jimi procházíte. Teplota tam pak může být i 10-15 °C a ničemu to vadit nebude.

Kvalitní spánek, který zajistíte vytopenou ložnicí na 17 °C, je velmi prospěšný pro vaše zdraví. Zdroj: Profimedia

Topte, když jste doma

Mnoho lidí dělá zásadní chybu a to takovou, že odejdou z domu a nechají puštěné topení na 20 °C. V takovém případě spotřebovávají energie úplně zbytečně. Pro správné nastavení termostatu se musíte zamyslet, v kolik hodin vstáváte a chodíte spát, zda je přes den někdo doma nebo všichni přicházejí z práce či školy až pozdě odpoledne, a podle toho se rozhodnout, kdy a na kolik ideálně topit.

Všední den či víkend

Úspora za topení závisí i na rozdílném vytápění přes všední dny a víkendy. Pokud nejste celý den doma, pak můžete topení nastavit tak, aby se teplota zvýšila chvilku před tím, než přijdete třeba z práce. O víkendu zas protopíte víc, jelikož budete pravděpodobně doma.

Když v domácnosti nikdo není, snižte teplotu termostatu na 16 °C. Zamezíte tak úplnému vychladnutí stěn, než když byste topení zcela vypnuli, čímž nespotřebujete tolik energie na opětovné vytopení.

Nastavením časových intervalů na termostatu zajistíte efektivní vytápění interiéru. Zdroj: Steve Cukrov/Shutterstock.com

Správné umístění čidel

Při instalaci pokojového termostatu dbejte na to, aby se tepelná čidla nevyskytovala v blízkosti zdroje tepla. Hodnota, kterou by čidla měřila, by byla velmi zkreslená a vy byste pak měli doma zimu.

Zdroje: srovnejto.cz, vytapeni.tzb-info.cz, max-reality.cz