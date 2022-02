Jak si natočit vlasy bez kulmy a bez natáček? Stačí pásek od županu

Ženy většinou touží po tom, co nemají. A tak si dámy s kudrnatou hřívou žehlí vlasy, aby je měly co nejrovnější, a ty s rovnými vlasy zkouší všechny možnosti, jak vlasy zvlnit. Pokud i vy sníte o natočených loknách, máme pro vás trik, jak je vykouzlit i bez natáček či kulmy.

Vlasy můžete zvlnit i pomocí obyčejného pásku od županu! Zní to jako vtip, ale není. Zvládne to každý, trvá to chvilku a výsledek je zaručený.

Co budete potřebovat?

Kromě pásku, ideálně z měkkého froté materiálu, si připravte ještě dvě gumičky do vlasů a hřeben nebo kartáč. Nejlepší dobou, kdy si vlasy natočit, je večer než jdete spát. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou a ušetříte drahocenný čas. Ráno si vlasy jen rozmotáte, upravíte a je hotovo. Samozřejmě můžete nechat vlasy natočené i během dne, jen myslete na to, že to pár hodin zabere.

Kromě pásku od županu si připravte ještě dvě gumičky do vlasů a hřeben nebo kartáč. Zdroj: Shutterstock

Jak postupovat krok za krokem

1. Vlasy si kartáčem pečlivě rozčesejte a pak je rozdělte na dvě poloviny. Pěšinku vytvořte tak, jak ji běžně nosíte, nemusí být uprostřed hlavy.

2. Vezměte županový pásek a položte jej na hlavu, aby jeho konce splývaly přes uši. Dbejte na to, abyste měli na každé straně stejně dlouhý kus pásku.

3. Nyní musíte pásek na jedné straně zafixovat, ideálně pomocí vlasů, aby vám během pletení nesklouzl z hlavy.

4. Přichází moment zaplétání, kdy dva prameny vlasů musíte obtočit kolem pásku. V dalším kroku vždy ke každému prameni přidáte další vlasy.

5. Začněte tak, že pramen vlasů z přední části hlavy obtočíte vrchem přes pásek a zpět spodem. Další pramen zezadu veďte stejně vrchem a spodem nazpátek. Prostě vždy vracejte pramen tam, kde začíná.

6. Stejným způsobem pokračujte dál, vždy první pramen zepředu, obtočte a přidejte další vlasy. Pak obtočete zadní pramen a přidejte k němu vlasy.

7. Pokračujte tak dlouhou, až budete mít zapletené všechny vlasy až po konečky. Nakonec zpevněte gumičkou.

8. Stejně postupujte i na druhé polovině hlavy, na konci zagumičkujte, aby se vám “copy” během spánku nerozpustily.

Ráno po probuzení odstraňte gumičky a copy opatrně rozmotejte. Vlasy jen jemně prohrábněte prsty a lokny nalakujte. Zdroj: Shutterstock

Za ušima či vzadu

Nemusíte mít strach, měkký županový pásek vás v noci nebude tlačit. Cop zaplétejte ideálně hned za ušima, jste-li ale zvyklé spát spíš na boku, raději si pásek zapleťte vzadu na hlavě. Ráno po probuzení odstraňte gumičky a copy opatrně rozmotejte. Vlasy jen jemně prohrábněte prsty a lokny nalakujte. Mějte na paměti, že také záleží na typu vašich vlasů a jejich délce. Pokud máte vlasy extrémně rovné, určitě se vyplatí do nich ještě před pletením včesat trochu tužidla.

