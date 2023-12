Nechcete vydávat zbytečné finance a mít doma po celou zimu příjemně teplo? Vsaďte na rady zkušených, jak netradičně ušetřit na topení.

V současné době neustálého zdražování přijde každá koruna do rodinného rozpočtu vhod a každý z nás hledá způsob, jak zbytečně neutrácet peníze navíc. Značný obnos můžete ušetřit, když budete topit chytře a využijete i další neobvyklé způsoby, jak doma udržet stále příjemné teplo. Využijte rady zkušených, budete mile překvapeni, jak dokonale fungují.

Jaké je nejlepší vytápění v rodinném domě se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Přírodní bydlení:

Utěsněte okna a dveře

Pokud cítíte od oken lehký závan chladného vzduchu, měli byste veškeré skuliny řádně utěsnit. Nevěřili byste, kolik tepla tímto způsobem z bytu často zbytečně uniká. Můžete využít těsnící pásky, ale odborníci na vytápění doporučují využít bublinkatou fólii. Zbytečně ji tedy ze zásilek a balíčků nevyhazujte, protože ji lze využít jako dokonalý těsnící prostředek. Vzduchové bubliny totiž fungují jako skvělá izolace.

close info Shutterstock zoom_in Zkontrolujte těsnost oken a dveří a v případě potřeby vyměňte těsnění.

Starý dobrý průvanovník

Tuto praktickou pomůcku s oblibou využívaly už naše babičky, aby jim netáhlo od oken. Stačí si ji vyrobit v pohodlí domova bez větších nákladů a může se zároveň jednat o příjemný dekorační prvek. A o co se vlastně jedná? Průvanovník je dlouhý látkový válec nebo polštářek, který je vyplněný vystýlkou a pokládá se na parapet k oknům nebo k prahu dveří. Velice snadno můžete využít například i naplněné staré ponožky či podkolenky. Jako výplň lze využít veškeré látkové zbytky, molitan, ale i rýži a písek.

Zavírejte méně vytápěné místnosti

Pokud máte v bytě místnosti, kde udržujete nižší teploty, pečlivě je od těch vytápěných naplno oddělujte. Vždy zavírejte dveře, které utěsněte u podlahy třeba právě průvanovníkem nebo je zatáhněte závěsem ze silného materiálu. Díky tomu se vám bude ve vytápěném interiéru lépe držet celkové teplo. Samozřejmě nepodceňujte správnou izolaci ani zde.

Hliníková fólie

Dalším účinným způsobem, jak můžete doma zvýšit kapacitu tepla, je použití hliníkové fólie. Stačí ji umístit za topení a bude odrážet teplo směrem do místnosti, a to s poměrně velkým efektem.

Závěsy

Jako účinná tepelná clona fungují i pevné a silné textilie, které slouží jako závěsy u oken a dveří. Skvělým řešením jsou závěsy s kapsičkami, které můžete naplnit nejen zbylými materiály, ale i zahřívacími sáčky, které jsou určené do rukavic a bot. Vždy je lepší, aby byly závěsy spíše delší, aby dokonale omezovaly nežádoucí proudění vzduchu.

close info Shutterstock zoom_in Během topného období byste měli větrat vždy krátce, ale intenzivně

Pravidelné, ale správné větrání

Během topného období byste měli větrat vždy krátce, ale intenzivně, aby se vyměnil vzduch, ale nevychladly stěny. Nedostatek čerstvého vzduchu by škodil nejen vám, ale i interiéru bytu, kde by se mohly začít množit plísně. A jak na to, aby byly tepelné ztráty co nejmenší? Čím je venku nižší teplota, a tedy větší zima, tím kratší dobu okna otevírejte. Během zimního období větrejte minimálně 3krát denně a vždy jen na 4 až 5 minut.

