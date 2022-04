Jak chytře sušit prádlo, abyste ho nemuseli žehlit?

Pravidelné žehlení baví málokoho a opravdu jde o jednu z nejméně oblíbených domácích prací. Chcete si ušetřit čas a prádlo nežehlit? Máme pro vás tip, jak toho jednoduše a snadno docílit.

Žehlení patří k běžné činnosti při péči o domácnost. Napadlo vás někdy, že byste žehlit nemuseli? Ukážeme vám, jak na to. Když se o prádlo dobře postaráte, zůstane vám hladké a vyhlazené i bez této nepříliš oblíbené činnosti. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší, než se zdá. Samozřejmě košile a halenky je vždy lepší přežehlit těsně před nošením. A ostatní prádlo? Tam se žehlení můžete vyhnout díky správným postupům.

Nikdy nepřeplňujte pračku

Máte hodně prádla? Necpěte ho zbytečně do jedné dávky za každou cenu. V tomto případě se vám pomačká víc, než je nutné. Když je pračka přeplněná, oblečení nemá dostatečný prostor a ve výsledku nebude ani kvalitně vyprané. Takže se nedivte, že po vytažení z bubnu pračky budou jednotlivé kusy oblečení značně pomuchlané.

Máte hodně prádla? Necpěte ho zbytečně do jedné dávky za každou cenu. Zdroj: shutterstock.com

Hlídejte si otáčky při ždímání

Aby bylo vaše prádlo po vyprání co nejvíce hladké i bez použití žehličky, myslete na to i při volbě otáček při ždímání. Obvykle je v programech nastaveno 1 600 otáček, ale existují i varianty 1000 nebo 800. Volte vždy raději ty nižší. Přestože bude prádlo po vyndání z pračky vlhčí, je menší pravděpodobnost zmačkání.

Využívejte ramínka

Jedna z praktických vychytávek je použití ramínek. Pověste na ně halenky, košile, trička, mikiny, bundy i šaty. Lehce prádlo na ramínku protřepejte a narovnejte. Jakmile je oblečení suché, můžete jej v podstatě rovnou uklidit do skříně. Pokud byste tento typ oděvů pověsili za spodní část na šňůru nebo sušák, zbytečně se prověsí a tkanina se vytahá.

A co kalhoty?

Nejlépe využijte také ramínka. Stačí jejich kraje vložit do poutek v pase a nehrozí vám žádné přehyby ani otlaky od kolíčků. Není od věci je i lehce vyhladit rukou z rubové strany.

Trik na rovné prádlo

Veškerý textil, jako jsou povlečení, ručníky, utěrky či ubrusy, hned po vyndání z pračky na sebe úhledně poskládejte do prádelního koše. Dejte pozor ať není nikde zpřehýbané a nevyrovnané. A pak si můžete jít dát kávu a mokré prádlo bude pracovat za vás. Nechte jej v koši tak půl hodiny, místo žehlení se vlastní vahou krásně vyhladí. Lehce proschlé kousky pak pověste na sušák a nechte je uschnout. Snažte se dodržet sklady, které jste na prádle vytvořili při jeho ukládání do koše. Díky tomuto triku, který už znaly naše babičky, nebudete muset stát dlouhé hodiny u žehlícího prkna. A velké finále? Místo abyste prádlo před uložením do polic vyskládali do komínků, raději jej srolujete do roliček.

Veškerý textil, jako jsou povlečení, ručníky, utěrky či ubrusy, hned po vyndání z pračky na sebe úhledně poskládejte do prádelního koše. Zdroj: shutterstock.com

Co získáte nežehlením?

Více volného času

Sami víte, kolik času žehlením strávíte. A přesně o ten budete „bohatší“. Můžete jej využít na pohodové chvíle s rodinou, přáteli nebo svými koníčky.

Úspora peněz

Sice nepůjde o horentní částky, ale každá koruna se počítá. Nejenže ušetříte za elektřinu, ale také za destilovanou vodu, bez které se napařovací žehličky neobejdou.

Vaše povlečení bude příjemnější

Nežehlené ložní prádlo je mnohem příjemnější na dotek a mnohem lépe se do něj uléhá a choulí. Naškrobené povlečení dnes už vůbec „nefrčí“, působí příliš uměle a tvrdě. Naopak nežehlené povlaky na polštáře i peřiny jsou příjemně, měkké a jemné.

Zdroje: www.idnes.cz, www.adbz.cz, www.nazehleno.cz