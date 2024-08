Návod od stylistky: Jak nosit oversized tričko a vypadat cool

close info Shutterstock / Shutterstock

Šárka Kabátová 21. 8. 2024 clock 2 minuty video

Chcete vypadat stylově a zároveň se cítit i pohodlně? Pořiďte si do šatníku oversized tričko, a to nejlépe hned v několika různých provedeních. Poradíme vám, jak je můžete nosit a kombinovat, abyste byla vždy IN.

Velká vytahaná trička už nemusí být jen domácím pohodlným oděvem. Poslední dobou se staly módním trendem. Oversized trička jsou totiž neuvěřitelně univerzální a dají se kombinovat s nespočtem dalších kousků z vašeho šatníku. Jak je nosit a vypadat vždycky cool? Chcete znát 5 způsobů, jak uplatnit v šatníku velká trička? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Emily Wheatley: Zdroj: Youtube Kalhoty s vysokým pasem Výborně sedí oversized trička ke kalhotám s vysokým pasem. Zvolit lze nejen džíny casual, ale i široké kalhoty pro sofistikovanější chvíle. Tričko stačí v přední části ležérně zastrčit a model okamžitě získá elegantní a ženský look. close info Pinterest zoom_in Tričko stačí v přední části ležérně zastrčit a model okamžitě získá elegantní a ženský look. Legíny Kombinací oversized trička a legín vytvoříte během chvilky pohodlný a zároveň sexy outfit. Doplňte ho zajímavým páskem a určitě i výraznými botami a kabelkou. Šortky V létě zkombinujte oversized tričko zcela jistě i s kraťasy. Ať už zvolíte denimové, látkové nebo kožené, vždy budete vypadat stylově. Opět nezapomeňte na další módní doplňky, které jsou uvedené výše. Sukně K překvapení mnohých je faktem, že oversized tričko vypadá skvěle i se sukní. Lze zvolit krátkou nad kolena, ale velice působivě a elegantně působí i úzké dlouhé sukně. Pokud máte hubenou figuru, můžete zvolit i sukně áčkového střihu. Šaty Pokud máte oversized trička v takové velikosti, že vám v nich je komfortně a jsou tedy i dostatečně dlouhá, můžete je nosit jako dokonale pohodlné šaty. Stačí je doplnit páskem nebo šperky a máte model hotový během chvilky. K tomuto outfitu skvěle vypadají nejen boty na podpatku, ale i sportovní boty, které modelu dodají ležérnější vzhled. Tip na závěr Pro své pohodlí i praktičnost si pořizujte vždy oversized trička z vysoce kvalitních materiálů jako je bavlna nebo směs bavlny a polyesteru. Velice pohodlně se nosí a dlouho vydrží. Můžete využít triček v různých barvách a potiscích, aby odpovídala vašemu osobnímu stylu a vždy ladila s ostatními doplňky. Související články close Domov a bydlení Stylový koš na špinavé prádlo: I tato praktická věc může díky vám vypadat v koupelně skvěle video close Hobby Jak si správně uklidit po prázdninách auto: S tímto trikem to budete mít hotové raz dva video Zdroje: www.madebyarrogant.cz, www.urbanmonkey.com, www.iconiq.cz

tag Bavlna Oblečení Obuv YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít