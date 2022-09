Šedivé vlasy jsou pryč. Maska, kterou připravíte zadarmo doma, je účinný zmizík

Objevily se vám první šediny? Poradíme vám, jak na ně, aby přibývaly co nejpomaleji. A máme pro vás i pár tipů, jak je obarvit přírodní cestou.

Šedivé vlasy se postupem času objeví na každé kštici. Je to jeden ze znaků stárnutí organismu. Vlasové folikuly ztrácejí schopnost pigmentace a melanin v buňkách se stává více transparentní. Šedivění však nemusí být jen známkou vysokého věku, někdy k němu dochází i kvůli jiným faktorům, například genetickou dědičností, stresem, vedlejšími účinky léků nebo vlivem některých nemocí.

Proto není od věci tento proces zpomalit a vědět, jak se můžete o vlasy postarat i bez chemických barev, které vlasy časem velmi oslabí a způsobují jejich vysušení, zvýšenou lámavost a někdy i alergii.

Zkuste šediny pozastavit

V posledních letech je péče o vlasy čím dál dražší záležitostí. A obzvlášť jste-li odkázáni na pravidelné dobarvování šedin, které se většinou provádí jednou za měsíc. Pokud chcete šediny lehce pozdržet, stačí dát vlasům a pokožce hlavy tu správnou péči, nejlépe na bázi přírodních prostředků, které nemají žádné vedlejší účinky. A s bravurou to zvládnete i doma sami. Ušetříte tak podstatnou část rodinné kasičky.

Aloe vera je pro vlasy balzám. Zdroj: Thongden Studio / Shutterstock.com

Úžasný přírodní prostředek proti prvním šedinám

Pokud patříte mezi ty, kterým se šedivé vlasy začaly sem tam objevovat, je tato ozdravná maska přesně pro vás! Navíc dokonale podpoříte růst a kvalitu svých vlasů. Dokonce se zbavíte suché svědivé pokožky, popřípadě i lupů.

Postačí vám k tomu 1 až 2 odnože aloe vera. Podélně je rozkrojte a lžící si do misky vyškrábejte veškeré množství zázračného gelu. Obsahuje významné enzymy, které pomáhají aktivovat odumírající buňky. Přidejte 1 kapsli gelového vitamínu E, který je běžně k dostání v každé lékárně. Rozřízněte ji na dvě poloviny a obsah vylijte ke gelu z aloe vera. Obě složky řádně promíchejte pomocí lžíce nebo vařečky.

Jak ozdravný gel použít

Gel pečlivě vetřete do celé pokožky hlavy a minimálně 3 minuty ji masírujte. Následně zabalte vlasy i s gelem do plastového sáčku a obalte do suchého ručníku. Zábal nechte působit nejlépe přes noc a ráno si vlasy omyjte vlažnou vodou. Směs skvěle funguje také jako kondicionér a vlasy jsou po něm hebké a lesklé.

V případě, že máte šedivých vlasů již větší množství a chcete se vydat přírodní cestou, jak je zakrýt a oživit, mrkněte doma do spíže. Jistě tam najdete suroviny, které vám v tom s přehledem pomohou. Které to jsou?

Obarvěte šediny kávou

Pokud máte hnědé vlasy, nevyhazujte zbylou kávovou sedlinu, je to totiž skvělý pomocník. Naneste si lógr na mokré vlasy, pečlivě vmasírujte a nechte ji minimálně 30 minut působit. Následně vlasy pečlivě opláchněte a nechte je vyschnout jen tak, nejlépe bez fénování. Vaše vlasy budou ve výsledků krásně lesklé, vyživené a poddajné. Lógr je navíc díky obsahu antioxidantů a kofeinu velice nápomocný v urychlení růstu vlasů.

Pro zrzky červená řepa

Červená řepa je výborná pro ztmavení zrzavých vlasů, kterým dodá opravdu měděný lesk. Smíchejte rozmixovanou červenou řepu s trochou vody a naneste si směs na vlasy po umytí jako masku. Po 20 minutách působení ji spláchněte vlažnou vodou.

Cibulová pasta

I obyčejná cibule vás dokáže šedivých vlasů zbavit. Vyrobte si cibulovou barvící pastu. Stačí si oloupat celou cibuli a rozmačkat ji na jemnou pastu, kterou naneste a vmasírujte do pokožky hlavy. Po 30 minutách působení ji umyjte. Pro odstranění cibulového zápachu použijte přírodní šampon na vlasy. Vaše vlasy budou o odstín tmavší.

