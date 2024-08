Pár chladnějších dnů střídají opět vysoké teploty. Těžko říct, zdali jsou horší takové tropické dny nebo veliké teplotní výkyvy, které tyto změny provázejí. To, že nás čeká vedro venku, je docela jisté, ale doma se mu můžete úspěšně vyhnout. Jak udržet byt příjemný a jak jej rychle ochladit?

Jak ochladit byt v horku?

Sice se zdá, že opravdu vysoké teploty jsou letos standardem, ale vyplatí se pomýšlet na klimatizaci? Nejen, že si nejsou vývojem počasí jistí ani meteorologové a klimatologové, používání klimatizace má také mnohá úskalí. Než se skutečně začnete o klimatizaci zajímat, vyzkoušejte několik tipů, jak se chovat během horkých dnů.

Jak udržet byt chladný a příjemný i bez klimatizace se dozvíte také v tomto příspěvku z YouTube kanálu CBC News.

Zdroj: Youtube

5 tipů, jak udržet domov příjemný a chladný

Určitě zkoušíte kde co a spekulujete, co by se tak ještě dalo udělat, aby byl byt co nejchladnější? Nutností je větrání a tím nejsou myšlena pouze otevřená okna. Ideální je vytvořit průvan, který protáhne celý být. Někdy to však není možné. Co pak?

Pokud se vzduch ani nehne a výměna horkého vzduchu uvnitř za chladnější venku vázne, postavte zády k otevřenému oknu větrák. Ten fouká do místnosti vzduch, který lopatkami odebírá z prostoru za sebou.

Pamatujte, že teplý vzduch je vždy nahoře, což může být velmi nepříjemné, pokud máte patrové postele nebo lůžko umístěné nad běžnou úrovní.

Větrejte, jak jen dlouho je to možné, dokud se nezačne venku opět oteplovat. Pak zajistěte veškerá okna i dveře, a to nejlépe také natočením žaluzií proti slunci. Vnitřní žaluzie také pomáhají, ale významně lepší výsledky budete mít se žaluziemi a okenicemi venkovními, případně baldachýnem nebo stříškou či slunečníkem na balkonech a terasách.

Co se týče vnitřního clonění, vhodné je také pořízení těžkých nepropustných závěsů. Ty mají zcela blokovat nejen sluneční světlo, ale i teplo. Bývají z hustě tkaných látek, a navíc ještě i opatřené pogumovanou stranou směrem k oknu.

Tyto závěsy jsou schopné zadržet dobře světlo a také teplo, pokud jsou zatažené. Hodí se především do místností, které moc nepoužíváte a nevadí vám, že v nich bude přes den černočerná tma.

I jiný bytový textil vám může zpříjemnit horké letní dny a noci. Jde především o příjemné a hlavně savé přírodní povlečení na lůžkoviny. Lněné i bavlněné, případně viskóza, se hodí na povlečení nejlépe. Důležité je, aby byly materiály 100 %, jakou jemnost a gramáž zvolíte už je na vás a vašich možnostech.

Triky s vodou a ručně vyráběná klimatizace

Kompaktní a praktický je například vyfotografovaný výrobek. Jde o kyblík s víkem, do kterého vyřízl kutil otvor dost široký na to, aby do víka usadil větrák. Jde o jednoduchý větráček bez nožek napájený z elektrické sítě.

Větráček nasává vzduch z pokoje a vhání jej do uzavřené nádoby. Uvnitř může být led nebo láhev se zmrzlým obsahem. Aby se ochlazený vzduch dostal zase ven, výrobce na několika místech vytvořil otvory, kterými studený vzduch z nádoby uniká.

Aby bylo na první pohled jasné, zda je tato podomácku vyrobená klimatizační jednotka zapojená, na výfucích z nádoby umístil fáborek nebo stužku, která se hýbe v proudícím vzduchu.

Byt můžete ochlazovat bez použití klimatizace také díky různým fíglům, které typicky využívají vlhkost, led a větráky. Vzhledem k tomu, že větrák posunuje vzduch zezadu dopředu, můžete právě hned za něj, případně hned až za koš skrývající rotující lopatky umístit dvě plastové lahve s mraženou vodou.

Tento zdroj chladu se vydrží rozpouštět velmi dlouho, buďte tedy opatrní a vyvarujte se styku větráku s vodou. Na tomto principu funguje také řada podomácku vyrobených spotřebičů, které lze nazývat i klimatizací.

Účinné bývá i umístění mokrého ručníku nebo jiného navlhčeného materiálu před větrák. Někdy je možné zavěsit do prostoru například mušelínový navlhčený šátek, který je dost lehký, aby jím vzduch z větráku pohyboval a nebránil tak proudění vzduchu.

Díky mokrému šátku se vzduch ochlazuje, aniž by se někde dělaly loužičky vody.

