Nejsnazší cesta k odmrazení mrazáku: Zvolte si správný čas a zkombinujte metody

Mrazák je skvělá věc a u velkých rodin je obzvlášť populární. Na dlouhou dobu se v ní dá uskladnit ledacos, co potřebujete. Aby fungoval tak, jak má, je dobré vědět, jak ho správně a efektivně odmrazit.

Dvířka mrazáku plná ledu jsou znamením, že bychom se měli co nedříve pustit do odmrazování. Nejenže se zmenšuje úložný prostor, ale zhoršují se i teplotní podmínky pro skladování potravin. Odnáší to i kompresor, který musí pracovat na větší výkon a zkracuje se mu životnost.

Chladnička s mrazákem je navíc spotřebič, který funguje nepřetržitě, takže je každá zaplacená koruna navíc velmi rychle znát. A přimrzlé šuplíky? To je také pěkná otrava. Nános námrazy nepříjemně znesnadňuje i samotný výběr potravin. Ačkoliv odborníci radí podstoupit proces odmrazení alespoň dvakrát ročně, je dobré sledovat aktuální stav lednice. Prostě každý milimetr námrazy navíc má neblahý vliv na celkovou spotřebu energie.

Zvolte si správný čas

Nejvhodnější k rozmrazování je zimní období, protože lze zmrzlé potraviny během údržby lépe uchovat. Můžete je dát například na balkon nebo na zahradu a venkovní mráz je udrží v potřebném chladu. Mnohem hůře se spotřebiče odmrazují během léta, kdy potraviny umístěné mimo lednici či mrazák podléhají zkáze prakticky okamžitě. Pokud se chcete do odmrazování pustit v teplejších dnech, učiňte tak v ranních nebo večerních hodinách a potraviny umístěte do přenosných chladniček. Pokud je nemáte, napusťte vodou igelitové sáčky a vytvořte si co nejvíce chladiva, kterým potraviny a krabice dočasně ochladíte.

Nedávejte potraviny do mrazáku jen tak, ale vložte je do krabičky nebo igelitového sáčku. Zdroj: profimedia.cz

Kdo má frost free mrazničku, je bez práce

V dnešní době moderních spotřebičů mají některé mrazničky funkci antifrost, takže si s nepotřebnou námrazou poradí i samy. Takový typ mrazáku stačí rozmrazit a umýt opravdu skutečně pouze jedenkrát až dvakrát za rok. Je však dobré sem tam otřít jednotlivé police, aby se na nich nehromadila špína a voda z potravin. Víc pozornosti nepotřebuje. Mrazák většinou bývá vybaven signalizací, která vás upozorní, že nastal čas, kdy se máte o mrazničku postarat.

Předcházejte zbytečné námraze

Správné a vhodné skladování potravin v mrazáku nebude napomáhat zbytečně velkým námrazám. Všechna vlhkost, která se z uložených jídel odpařuje, se usadí na stěnách a policích jako námraza. Nedávejte tedy potraviny do mrazáku jen tak, ale vložte je do krabičky nebo igelitového sáčku. Dejte si pozor i na zbytečné otvírání dvířek! Neotvírejte je na příliš dlouhou dobu, protože změny teplot podporují kondenzaci a vysrážená voda se poté změní v led.

Dlouhá doba rozmrazování může být nepřítelem

Máte málo času a nemůžete si dovolit čekat, až z mrazáku přirozeně zmizí poslední zbytky ledu? Častá situace mnohých hospodyněk. Běžné rozmrazování může trvat klidně i celých 24 hodin. Vyzkoušejte proto některý z následujících triků, ušetří vám to nejen čas, ale i nervy.

Hrnec s horkou vodou: Když mrazák vypnete a odpojíte z elektřiny, vložte do něj velký hrnec s horkou vodou, led se bude rychleji rozpouštět.

Kuchyňská sůl: Podobným způsobem funguje i obyčejná kuchyňská sůl. Led jednoduše posolte a pak s klidem můžete pozorovat, jak rychle vlivem soli mizí.

Horká utěrka: Také bezva vychytávka. Použijte utěrku, kterou jste namočili v horké vodě a otírejte jí námrazu. Bude vám doslova mizet pod rukama.

Fén na vlasy: Urychlit tání můžete i fénem na vlasy. Zapněte ho na nejvyšší výkon a přepněte na horký vzduch. Budete nadšeni, jak rychle bude námraza pryč.

Škrabka: Větší kusy ledu můžete ze stěn mrazáku opatrně oškrábat škrabkou. Použijte k tomu výrobek z plastu, protože kovové nebo ostré hrany by mohly stěny mrazáku poškodit.

Urychlit tání můžete i fénem na vlasy. Zapněte ho na nejvyšší výkon a přepněte na horký vzduch. Zdroj: profimedia.cz

Zbavte se nečistot

Jakmile budete mít odmrazeno, otřete police i stěny mrazáku vodou s jedlou sodou ve správném poměru. Jak na to? Rozmíchejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody v 1 litru vody. Do připravené směsi namáčejte hadřík, kterým po dostatečném vyždímání vytřete pečlivě celý mrazák včetně vnitřní strany dveří. Soda pomůže mrazák vyčistit a zároveň ho zbaví nežádoucích pachů. Stejné účinky má i ocet, který vám udělá podobnou službu.

Vymytý mrazák nechte ještě tak 15 minut vysychat a vytřete ho suchým hadříkem, a to včetně gumy v těsnění. Dejte pozor, ať nezůstane v mrazáku žádná vlhkost, přispělo by to k rychlejší tvorbě nové námrazy. Nezapomeňte také otřít všechny potraviny, které jste v mezičase měli uložené mimo mrazák.

