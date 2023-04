Díky těmto trikům odmrazíte mrazák během chvíle. Ušetříte spoustu peněz

Mrazák je skvělá věc! Díky ní si můžete dělat zásoby na horší časy. Za věrnou službu však očekává, že i vy se občas postaráte o něj. Jak odmrazit a vyčistit mrazák co nejrychleji?

Mrazák mrazí. Ovšem někdy až moc! Po čase se v jeho vnitřním boxu začne dělat námraza, která pokryje strop, stěny i samotné police s potravinami. Pro vás je to signál, že je potřeba mrazák podrobit „odledování“ a důkladné očistě. Pokud to totiž neuděláte včas, zaplatíte víc na elektrické energii. A taková představa už člověka dokáže donutit k akci.

Jak rychle odmrazit mrazák a uklidit v lednici, se podívejte ve videu:

Zkontrolujte zásoby v mrazáku

Samotné odmrazování není zase taková věda. Stačí spotřebič vypnout ze zásuvky a postupně vyndat všechny uskladněné potraviny. Při té příležitosti se můžete podívat, co ve svých zásobách vlastně máte. Možná narazíte na muzejní kousky z předešlého roku, které už jsou nepoužitelné a jen zabírají místo. Spoustu potravin můžete také použít bezprostředně k přípravě oběda a zabijete tím dvě mouchy jednou ranou. Zbytek zásob můžete strčit do příruční lednice nebo – pokud je venku chladno – tak i za okno.

Při čištění mrazáku protřiďte svoje zásoby. Zdroj: Profimedia

Čarování s párou

A pak je ten pravý čas věnovat se mrazáku. Už jen představa, že budete dlouze čekat, až námraza povolí, je dost strašná. Proto neváhejte a vyzkoušejte jednu osvědčenou babskou radu. Tady je: do mrazáku dejte podložku a na ni umístěte kastrůlek s horkou vodou. A pak už můžete nechat pracovat přírodní zákony. Pod taktovkou horké páry se led rychle roztaví. Ledové krusty povolí a vy je zlehka odstraníte třeba plastovou stěrkou.

Trik s horkou vodou a párou vám ušetří čas. Zdroj: Profimedia

Fén v akci

Zatímco pára udělá svou práci, horkou vodu k vymývání nepoužívejte. Mohlo by se stát, že teplotní šok by mohl způsobit poškození, a po čase i oloupání nátěrů na stěnách lednice. Pokud chcete tání urychlit, nemusíte sázet jen na hrnec s vodou. Podobné účinky má třeba obyčejný fén na vlasy. Jeho horký příval vzduchu tání ledu maximálně urychlí a vy budete mít do 15 minut mrazák bez jediné „zimní dekorace“.

Poslední slovo má ocet

Nakonec celý vnitřek mrazáku vytřete octovou vodou. Ta je nejen dezinfekční, ale zároveň tlumí pachy, což v mrazácích i chladničkách bývá častý problém. Nakonec mrazák opláchněte vodou a vytřete do sucha. A pak do něj uložte všechny potraviny.

Jak dlouho v mrazáku vydrží potraviny?

Třeba takové drůbeží maso zhruba 8 – 10 měsíců

Mleté maso 1 – 2 měsíce

Uzeniny 1 – 2 měsíce

Vnitřnosti - 3 měsíce

Tučnější maso (bůček) – 3 měsíce

Sladkovodní ryby - 3 měsíce a mořské ryby můžete mít „pod ledem“ i jeden rok!

Omezení trvanlivosti platí i u zamrazených omáček či polévek – 2 měsíce

Zmrzlina – 12 měsíců

Másla – 6 měsíců

Pečivo si v mrazáku podrží svou chuť dlouhých 6 měsíců.

Mrazák vymyjte octovou vodou. Vydezinfikuje prostor a pohltí pach. Zdroj: Profimedia

