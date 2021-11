Jak odstranit skvrny od kávy odkudkoliv? Vyřeší je ocet a jedlá soda

Skvrny od kávy na nábytku lze většinou jednoduše odstranit. Pokud se jedná jen o dečku či potah, můžete ho prostě hodit do pračky a máte vyhráno. Ne vždy je to ale možné, a pokud vám materiál nedovolí drhnutí, rozhodně zbystřete. Povíme vám, jak doporučují skvrny od kávy z nábytku odstranit odborníci na úklid.

Odborníci radí, jak na skvrny od kávy

Ano, doba si žádá odborníky na úklid. A proč ne, pokud nám jejich rady skutečně ušetří čas, peníze či předejdou znehodnocení materiálu, pak sem s nimi! Nábytek je navíc drahý špás a očekáváme, že jej budeme používat léta, ne-li půl života. Pokud jste si kávou potřísnili nábytek, který lze jednoduše otřít, vydrhnout nebo jinak běžně očistit, pak není co řešit. Jestli jste si ale skvrny od kávy nevšimli a již zaschla, anebo máte nábytek z materiálu, který by mohl tlakem a drhnutím utrpět, pak vyzkoušejte, co radí Britům profíci v úklidu.

Bílé zdi a čistý nábytek navozují pocit čistoty, skvrny by mohly celkový dojem zkazit. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Skvrny od kávy vyčistěte hned

Na čerstvé skvrny na tvrdých plochách i textilních částech nábytku použijte hadřík z mikrovlákna, kterému se také říká švédská utěrka. Z pevných ploch kávu jednoduše setřete, z textilu bude třeba napřed odstranit maximum tekutiny. Utěrkou z mikrovlákna textil netřete, ale tlačte na skvrnu, aby veškerá možná tekutina nasákla do utěrky. Nespěchejte a postupujte od středu do stran. Pokud jste odstranili kávu, pak propláchněte skvrnu čistou vodou. Ideálně nechejte zašpiněnou část materiálu natáhnout vodu, kterou opět tupováním utěrkou odstraníte. Pokud máte za to, že je skvrna pryč, můžete materiál vysušit fénem. Vždy používejte jen studený vzduch, nikdy ne horký.

Káva je pro mnohé z nás každodenní nezbytností a rituálem, nábytku ale nesluší. Zdroj: Izabela Magier / Shutterstock

Starší skvrny od kávy čistěte postupně

Na starší skvrny od kávy na textilu a polstrování doporučují profíci následující postup. Pokud se vám podaří skvrnu odstranit, už nepokračujte. Jestliže je skvrna skutečně velmi odolná, pak je potřeba aplikovat všechny prostředky, jeden po druhém, tak jak je uvedeno.

Domácí přípravek s octem na skvrny od kávy

Přípravek na odstranění skvrn připravte smícháním několika kapek či špetky prášku na praní, 100 ml bílého octa a 200 ml teplé vody. Tento domácí přípravek aplikujte na skvrnu. Tupováním, případně jemným třením se pak pokuste flek od kávy vyčistit. Opláchněte studenou vodou a vytřete do sucha. K vysušení opět použijte studený vzduch, tak jako v předešlém postupu.

Vyčistěte nábytek od kávových skvrn jako profíci. Zdroj: Profimedia

Je čistidlo příliš slabé? Použijte jedlou sodu!

Jestliže skvrna nepustila, posypejte místo jedlou sodou, případně práškem do pečiva, ale ten je slabší. Po patnácti minutách můžete sodu z textilu odstranit vysavačem. Už je skvrna pryč? Nebo je potřeba ještě vyržet a čistit dál?

Některé delikátní materiály hrubší manuální čištění nesnesou. Pomůže ale jedlá soda. Zdroj: profimedia.cz

Kde nezabere soda, tam pomůže jedině aktivní kyslík

Třetí a poslední možností už je jen čistící prostředek na bázi aktivního kyslíku. Tedy takový, který pomůže vyčistit bez změny barvy a porušení vláken látek. I přesto raději předem vyzkoušejte produkt na malém kousku materiálu někde vespod nábytku.

Zaschlé skvrny z nábytku očistíte jednoduše

Zaschlé skvrny z pevných povrchů můžete odstranit pomocí teplé vody a sody. Na tekutinu na dřevě si dejte vždycky pozor. Stopy od hrnu nebo jiného potřísnění nápoji mnohdy už nelze odstranit, jedině vybrousit, znovu namořit a přelakovat.

Zdroje: https://www.abouthome.cz, https://www.mydomaine.com