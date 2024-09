Máte doma zvířecího mazlíčka a bojujete stále s jeho línajícími chlupy? Poradíme vám, jak je odstranit nejen z pračky, ale i z prádla.

Rozčiluje vás oblečení, které je i po vyprání plné zvířecích chlupů? Nezoufejte a vyhlaste jim válku! K vítězství vám pomůže obyčejná kuchyňská ingredience, kterou máte zcela jistě doma. O kterou se jedná a jak přesně ji použít?

Jak se zbavit zvířecích chloupků na oblečení a v domácnosti? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu e-vzorky.cz:

Zdroj: Youtube

Bílý ocet

Pokud chcete své oblečení při praní zbavit zvířecích chlupů a udržet ho čisté a svěží, použijte k tomu bílý ocet. Než pračku zapnete, přidejte ho do zásobníku na aviváž, a to cca 120 ml. Obsažená kyselina octová zařídí, že se zvířecí chlupy přilepené k prádlu oddělí.

close info Shutterstock zoom_in Pokud chcete své oblečení při praní zbavit zvířecích chlupů a udržet ho čisté a svěží, použijte k tomu bílý ocet.

Váleček na textil

Stejně tak můžete před praním odstranit chlupy z oblečení pomocí lepivého válečku. Jedná se o šikovný nástroj, který by měli mít všichni chovatelé zvířat u sebe. Stejně tak není od věci použít váleček na prádlo, i když už je suché. Odstraníte tak případné zbylé nečistoty.

Před praním sušička

Dalším způsobem, jak se zbavit zvířecích chlupů a nezanést zbytečně pračku, je použití sušičky, a to ještě před samotným praním. Použijte cyklus bez ohřevu, a to na 10 minut. Následně prádlo zrevidujte. V případě, že jsou na tkanině ještě zbylé chlupy, program pusťte na dalších 5 minut. Potom prádlo vyperte běžným způsobem a pečlivě vyčistěte filtr sušičky.

Používejte míčky

Velice dobrým pomocníkem jsou i míčky do sušičky. Jsou totiž schopné zachytit poměrně velké množství chlupů. Vložte je do bubnu sušičky společně se špinavým prádlem a nastavte zvolený cyklus.

Jak vyčistit od chlupů pračku

I v tomto případě lze využít sílu octa, tentokrát v kombinaci s jedlou sodou. Do zásobníku na máchací prostředek nalijte až po okraj ocet, do přihrádky pro prací prášek jedlou sodu a přímo do bubnu nalijte 2 hrnky octa.

Pak nastavte nejvyšší teplotu a nejdelší prací cyklus a pusťte pračku naprázdno, tedy bez prádla. Před mácháním program přerušte a nechte pračku přes noc v pohotovostním režimu. Druhý den ráno ji spusťte a nechte program doběhnout do konce.

close info mpohodzhay / Shutterstock zoom_in Pokud chcete na svém oblečení eliminovat zvířecí chlupy na minimum, dbejte na pravidelnou údržbu pračky.

Pár tipů na závěr

Pokud chcete na svém oblečení eliminovat zvířecí chlupy na minimum, dbejte na pravidelnou údržbu pračky i oblečení. Pravidelně také vytírejte buben jak pračky, tak i sušičky. Myslete i na řádné čištění, případně výměnu filtru.

Zdroje: www.bonacasa.cz