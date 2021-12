Jak odstranit kapky ze dveří sprchového koutu, aby jim pak dlouho odolávaly

Majitelé sprchových koutů jistě problém se zaschlými kapkami na sklech znají. A komu by to nepilo krev?! Pojďte si přečíst pár tipů, abyste se po každém sprchování nemuseli nervovat.

Skleněný průhledný sprchový kout je sice nádherný designový prvek v koupelně, ale jeho úklid je mnohdy za trest. Po každém sprchování vzít stěrku do ruky a všechny kapky stáhnout ze skla dolů, koho by to bavilo.

Samozřejmě je praktičtější vybrat si sprchový kout s pískováním nebo se vzory, neboť tam kapky vody nebudou tak patrné.

Citron a ocet

Citron s octem nám v domácnosti přinášejí spoustu užitku. Jedna z jejich výhod je i odstranění kapiček ze skla sprchového koutu. Připravte si jednoduchý roztok, který je antibakteriální, dezinfekční a nezatíží životní prostředí. Dejte do rozprašovače ocet smíchaný s vodou v poměru 1:1, nastříkejte na sklo a rozleštěte utěrkou.

Další přírodní vychytávkou je několik plátků citronu přidaných do rozprašovače s vodou. Kyselina obsažená v citronu napomáhá rozpustit zaschlé kapky vody i skvrnky od mýdla.

Ocet, citron a jedlá soda - pomocníci do domácnosti jedna radost! Zdroj: profimedia.cz

Odpuzovače vody

V obchodních sítích seženete přípravky, které zabraňují usazování vodního kamene. Před aplikací se skleněná plocha musí většinou důkladně odmastit, vyčistit, osušit a pak se teprve nanáší ochranná vrstva.

Domácí čistící sprej

Nemusíte utrácet za drahé čistící přípravky, protože existuje směs, která všechny tyto prostředky zastoupí. Opět si nachystejte rozprašovač, do kterého dejte tyto ingredience:

60 ml peroxidu vodíku

60 ml technického lihu

30 ml tekutého mýdla

30 ml prostředku na nádobí

220 ml vody

Promíchejte krouživým pohybem, abyste zamezili vzniku pěny. Uchovávejte na tmavším místě.

Stěrka a hadr z mikrovlákna

Jako preventivní opatření jsou na prvním místě stěrka na okna a hadřík z mikrovlákna. Stěrku byste ve sprchovém koutě měli mít neustále po ruce. A hadřík z mikrovlákna? Ten byste měli mít i v kuchyni a na celkový úklid, protože je to malý zázrak. Nejlepší zkušenosti mají čtenáři s hadrem actifibre. Stačí namočit, vyždímat a přejet po skle. Nebojte, „mokré“ stopy po hadříku na skle uschnou bez jediné šmouhy. Hadřík pořídíte za cenu cca 60 Kč.

Stěrku byste měli mít ve sprchovém koutu neustále po ruce. Zdroj: profimedia.cz

Vybírejte chytře

Jestliže vás zaschlé kapky iritují, přemýšlejte již při koupi sprchového koutu. Existují speciální úpravy, u kterých kapky nejsou na první pohled tak moc viditelné. Například proč sprchový kout nevyužít jako zrcadlo? Ano, i zrcadlová skla se nabízejí. Nebo můžete sáhnout po sprchovém koutu, který je vybavený z výroby hydrofobní úpravou nanoglass, která odpuzuje vodu.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.prozeny.cz, zena.aktualne.cz