Ačkoliv moderní chladničky i mrazáky slibují prakticky nulovou potřebu údržby díky automatickým systémům odmrazování, realita bývá přece jen o trochu jiná. Zvláště po pár letech provozu není možné nechat přístroj pracovat bez povšimnutí. Jak nám může pomoci obyčejný alobal?

Námraza, která se tvoří jak v lednici, tak i ve výparníku nebo v mrazáku, není jen nepříjemná, ale doslova ohrožuje jak přístroj samotný, tak i naši peněženku. Při nánosech ledu na stěnách totiž dochází k mnohem větší spotřebě elektrické energie, protože chladnička pracuje téměř stále na plné obrátky. Tím se zkracuje životnost chladicího systému a měli byste proto pomalu začít šetřit na novou lednici. Nebo můžete vyzkoušet trik s hliníkovou fólií.

Odmrazování lednice má svoje pravidla. Podívejte se na youtubové video od home made cuisine:

Zdroj: Youtube

Je to jednoduché a logické

Hliníkovou fólii (chcete-li: zkrátka alobal) jsme zvyklí používat na zachování teploty potravin - a to na obou stranách teplotního spektra - tedy jak teplé, tak i studené. A stejně tak můžeme i v chladničce využít schopnost hliníku odrážet teplo.

Bude stačit, když alobal umístíme na povrch vnitřní části prostoru, kde budeme uchovávat zmražené potraviny, případně hlavně na zadní stěnu lednice, kde se námraza tvoří nejčastěji.

Izolace a ochrana

Čeho tímto krokem dosáhneme? Za prvé nebude docházet k přímému kontaktu vlhkosti se stěnou chladničky nebo mrazáku. Izolační hliníková vrstva se postará o to, aby se případná vysrážená voda nepřichytila na stěnu a v prostoru se nehromadil led, který by mohl způsobit další problémy.

Další výhoda využití alobalu pak přichází ve chvíli, kdy přece jen nějaký ten kousek námrazy objevíte. Lednici nebudete muset nyní již zdlouhavě odmrazovat, jednoduše jen vyměníte hliníkovou fólii za novou a v pár minutách může být hotovo.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Led z lednici nejprve odstraňte, abyste mohli použít hliníkovou fólii.

Odmrazte lednici - naposledy...

Než ale alobal použijete poprvé, bude přece jen nutné ještě naposledy důkladně odmrazit a vyčistit vnitřní prostor chladničky nebo mrazáku. Ani to ale nakonec nemusí trvat tak dlouho, využijete-li některé vyzkoušené triky. Rozhodně se ale při této práci vyvarujte použití jakéhokoliv ostrého nástroje, kterým byste mohli lednici poškodit - nože jsou tedy kategoricky zakázané.

Použijte teplou vodu

Jakmile vyjmete veškeré potraviny z chladničky či mrazáku, bude nejvhodnější využít k urychlení celého procesu teplou vodu. Tu můžete buď nalít do rozprašovače a v několikaminutových intervalech jí pak budete postřikovat led do té doby, než půjde bez problémů oddělit od stěn.

Další možností je nalít vroucí vodu do kastrolku, ten vložit do chladicího prostoru a zavřít dveře. Jen si musíte dát pozor na to, abyste nepoložili horký hrnec na plastovou část lednice, vždy musí přijít buď na drátěnou poličku, nebo na podložku (například korkovou).

Triky našich předků

V okamžiku, kdy bude prostor lednice čistý a suchý, můžete jej “potáhnout” alobalem, vrátit na místo všechny police a také jídlo, které se v krátkém mezičase nestihlo ani rozmrazit. Ostatně pokud byste chtěli mít jistotu, že se teplota uchovávaných potravin v průběhu péče o mrazák nezvedne víc, než je nezbytné, můžete využít starý trik s peřinou.

Všechny sáčky se zmraženými potravinami umístěte do jedné větší nádoby, třeba do škopku, ten ukryjte do igelitu a následně všechno zabalte do deky nebo skutečně umístěte do postele pod peřinu. Děláte to naposledy, příště už bude odmrazování díky alobalu doslova zábavou.

Zdroje: farmingdale-observer.com, www.relativelyinteresting.com, www.thespruce.com