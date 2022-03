Jak rychle vyčistit skvrny od make-upu z oblečení: Pomůže trik se zubní pastou

Některé skvrny od make-upu jsou neobyčejně vytrvalé a jejich odstranění je náročné. Často se navíc ještě rozmažou a nevhodným odstraňováním se dostanou hlouběji do vláken. Nepodceňujte make-up a vyčistěte jej vhodnými přípravky. Víte, které vám pomohou odstranit make-up z oblečení a textilu?

Pozor, kosmetika může zanechat světlé stopy

Dejte si pozor, kosmetika je často plná chemikálií, které dokáží textil poškodit. Ne snad, že by vám způsobily potíže s pletí, ale některé pleťové vody či pěny na mytí obličeje zanechávají na barevných ručnících světlé stopy. Těch si bohužel všimnete až po vyprání. Proto se hodí používat zvláštní malý ručník na obličej, abyste zabránili případnému odbarvení dalších osušek.

Make up, který vydrží je skvělý, jeho odstraňování z oděvů už méně. Zdroj: Profimedia

Které prostředky pomohou odstranit make-up?

Staré dobré žlučové mýdlo je jedničkou v odstraňování všemožných skvrn. Začněte tím, že zašpiněný kus textilu namočíte do studené vody. Žlučové mýdlo trošku namočte, aby se lépe nanášelo a dostalo se do vláken. Prsty látku s mýdlem pořádně mněte, případně ještě malinko namočte. Pořádně propláchněte studenou vodou a v případě potřeby zopakujte.

Velmi dobře zabírá také pěna na holení. Původní obyčejná holící pěna je v podstatě jen našlehané jemné mýdlo. Pěnu na holení lze použít i k čištění skvrn, a to nejen na oblečení, ale také čalounění nebo koberci. Pěnu můžete aplikovat přímo na skvrnu. Po krátkém promnutí, kterým pomůžete dostat pěnu do hloubky, skvrnu opláchněte vlažnou vodou.

Odstraňte skvrny pomocí zubní pasty

V každé domácnosti je také zubní pasta. Stačí jí jen velmi malé množství, které nanesete na skvrnu od líčidel. Smočte flek jen pár kapkami vody, anebo si namočte prsty a těmi pak místo a materiál jemně třete. Pokuste se pastu mírně zpěnit a z textilu smyjte vlažnou vodou. Vodou nešetřete, ujistěte se, že je veškerá pasta odstraněná.

Zubní pasta vyčistí nejen váš chrup. Zdroj: Shutterstock.com / Nataly Studio

Odstraňte make-up jednoduše

Na čištění oblečení zašpiněného od líčidel můžete také použít čistý alkohol nebo odličovadlo. Dostatečně vetřete tekutinu do látky a opláchněte vlažnou vodou. Veškeré přípravky používejte obezřetně, především pokud jsou skvrny od jasně červené rtěnky na světlých materiálech. Rtěnka může být velmi mazlavá až mastná.

Nezapomeňte oblečení co nejdříve vyprat na běžný program s práškem na praní. Dodržujte vždy pokyny na cedulce uvnitř výrobku, jinak hrozní degradace materiálu. Zvlášť velmi jemné tkaniny, nesnesou vysoké teploty nebo nevhodný způsob praní.

Skvrny od rťenky mohou být mazlavé až mastné. Zdroj: Profimedia