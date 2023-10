Dušičky jsou doslova za dveřmi, a tak většina z nás přemýšlí nejen o zkrášlení místa posledního odpočinku zesnulých členů rodiny, ale zamýšlíme se také nad tím, jak náhrobek vyčistit. Když budeme vědět, jak na to, není to takový problém. Zkuste se inspirovat následujícím návodem.

Většina zvláště starších náhrobků, u nichž již na materiálu zapracoval zub času, je alespoň místy pokryta mechy a lišejníky. I když se to může jevit celkem romanticky, pro další zachování náhrobku bude přece jen lepší je odstranit. Ještě než s prací začneme, měli bychom se ale zamyslet hned nad několika věcmi. Tak předně: z jakého materiálu je náhrobek vyroben a pak také v jakém je stavu. Proč? Abychom mu – byť dobře míněným – očistným zásahem neublížili.

Jak vyčistit náhrobek co nejsnáze a také nejúčinněji? Podívejte se třeba na YouTube na kanál National Grave Care:

S ohledem na materiál náhrobku

Náhrobky jsou ve většině případů vyrobeny buď z mramoru v těch honosnějších verzích, případně ze žuly, pískovce, nebo takzvaného umělého kamene. Tyto levnější materiály jsou samozřejmě také náchylnější k poškození při hrubších metodách čištění, zvláště pokud již mají nějaký ten rok za sebou a dochází k odlupování vrstev nebo vypadávání kamínků.

V takovém případě raději vynecháme drsnější metody mechanické očisty. Práce sice bude trvat o něco déle, na druhou stranu zachováme náhrobek v co nejlepším stavu. Na druhou stranu se ale nesmíme nechat unést myšlenkou, že mramor nebo žula snesou všechno. I když se patrně jejich částečky nebudou přímo odlupovat, mohli bychom na nich neuváženým použitím hrubých materiálů zanechat nesmazatelné škrábance.

Pozor na kartáče, zkuste nejprve ty jemné

Ať už je náhrobek z jakéhokoliv materiálu, prvním krokem k jeho dokonalé očistě je mechanické odstranění nečistot, jako jsou napadané větve, listí, nebo mnohdy i ptačí exkrementy. K tomu samozřejmě použijeme smetáček.

Pak přijdou na řadu již zmiňované mechy a lišejníky, jichž se nezbavíme bez použití kartáče nebo v lepším a šetrnějším případě houbičky na mytí nádobí, kterou bychom měli pro jistotu začít. Nebude-li stačit, použijeme zmiňovaný kartáč. Dáme přitom ale pozor, abychom nepracovali příliš razantně a náhrobek tak nenávratně nepoškodili.

Na řadu přichází voda

Hotovo? Nyní tedy přijde na řadu kýbl s vodou, případně s přídavkem saponátu a další fáze čištění. Aby kámen nabyl svůj původní (nebo alespoň viditelně čistý) vzhled, je potřeba jej důkladně umýt.

Můžeme na to použít starší smetáček, který se dobře dostane i do drobných prohlubní náhrobku z pískovce nebo umělého kamene bez toho, že by je poškodil. Náhrobek budeme průběžně důkladně oplachovat, aby na něm nečistoty zpětně nezasychaly. Důležité je to zvláště v teplých a slunečných dnech, což si jistě dovedeme snadno představit.

Pokud se chcete zbavit mechu na náhrobku, dělejte to jako naše babičky.

Naše babičky se řídily podle slunce

Právě s předchozí radou sovisí i jedna další, jednoduchá, ale velmi důležitá, kterou se řídily už naše babičky. Na hřbitov je nejlepší vydat se v zamračeném a nepříliš teplém dni, kdy nebude čištěný kámen tak rychle osychat a nechá nám víc času na poctivé provedení všech nezbytných prací. V říjnových, většinou již podzimě laděných dnech, by to neměl být takový problém.

Chce to čas, ale budete mít dobrý pocit

Jestliže chceme práci odvést skutečně dobře, měli bychom si na ni vyhradit delší čas. Rychlé opláchnutí totiž nebude moc platné a náhrobek se zanedlouho vrátí do stavu, v jakém byl před údržbou, navíc se na náhrobku mohou po zaschnutí objevit šmouhy, kterých se později budeme zbavovat jen velmi těžko.

Nakonec pojistka na příští měsíce

Abychom alespoň na nějakou dobu zabránili dalšímu růstu mechu, bude nutné po důkladném omytí a oschnutí kamene jeho povrch ošetřit desinfekcí, která s jistotou zlikviduje zbytky rostlin, jež by se mohly začít rychle znovu rozrůstat a pokrývat náhrobek.

Poslední fází péče o kámen by mělo být jeho ošetření některým ze speciálních přípravků pro tyto příležitosti, které se pod různými komerčními názvy dají celkem snadno koupit v drogerii nebo i v kamenictvích, kde se výrobou náhrobků zabývají.

Pokud si nejste jisti, na jaký materiál který produkt použít, raději se vždy zeptejte odborníka. Bude to snazší, jistější a levnější, než po nešetrném zásahu napravovat způsobené škody.

