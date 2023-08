Mech na střeše: Odborníci prozradili tajný postup, jak ho zničit i s kořínky

Mech je pech. Tedy alespoň pro majitele domů, kterým se usídlil na střeše. Je to i váš případ? Tady je způsob, jak s ním zatočíte a odstraníte ho i s kořínky.

Když je mech v lese, tak neškodí. Jeho zelené plácky se stávají útočištěm pro traviny a houby. Jakmile ale jeho semínku zakotví na vaší střeše, je zle. Mech je extrémně rozpínavý. Vetře se do jakékoliv střešní škvírky či skulinky, kde suverénně zapustí kořínek. Miluje zejména střešní krytiny, které obsahují cement. Ale mech dokáže aklimatizovat téměř všude – tedy i na pálené keramické, břidlicové nebo plechové krytině. Jak se ho tedy můžete zbavit?

Na videu uvidíte postup, jak se zbavit mechu na střeše pomocí proudu vody:

Pozor, klame tělem!

Popravdě, dostat ze ze spárů mechu je velice těžké. Nejvíce prosperuje na severní části domu, kde je vlhko, prach a stín. Tahle trojčlenka totiž vytváří ideální prostředí pro růst a šíření mechu. Ale věřte tomu, že tenhle „zelený sameťáček“ se přizpůsobí všemu.

Je tak odolný, že přežije i v těch nejhorších podmínkách, proto je boj s ním někdy na dlouhé lokte. Někteří lidé tvrdí, že je mech na střechách hezkou dekorací (obzvlášť v dnešní době, kdy zeleně ubývá). Ale nenechte se zmást. Mech je poměrně velká škodná, která vám poničí střešní krytinu, zacpe žlaby a svody, takže budete mít za chvilku pěkně děravou střechu. Jakmile přijdou deště, sněhy a podzimní vítr, pocítíte to o to intenzivněji. Co teď?

Mech narušuje pevost a strukturu střešních tašek. Zdroj: Profimedia

Prevence z mědi

Odborníci sází na prevenci a pokud ještě nemáte novou střechu, pořiďte si tu, která je glazovaná nebo engobovaná. Takové krytiny totiž mají hladký povrch, na které se mech jen tak snadno neuchytí.

Pokud nemáte peněz nazbyt, tak alespoň zkuste plechovou střechu. Je podobně kluzká a šance na uchycení zeleného parazita se tak sníží. Další ochranou proti mechu jsou měděné pásy, které se umisťují pod hřeben střechy. Málokdo ví, že oxidy kovů působí jako hubící směs proti rozpínavému mechu. Ale pozor: oxidy mědi jsou pro ostatní rostliny jedovaté, proto vodou z „měděných střech“ určitě nezalévejte zahrádku. Mohli byste o ní přijít.

Při mechanickém odstranění mechu mohou na střeše zůstat zbytky kořínků. Zdroj: Profimedia

Vapka a modrá skalice

Nejjistějším způsobem, jak se mechu zbavit, je mechanické čištění. Můžete použít špachtle, kartáče nebo smeták. Ale čistit střechu kousek po kousku je dřina, na které „necháte ruce“. Lepší je proto použít vysokotlaký čistič (takzvanou vapku), která vaši střechu vyčistí tlakem vody. Přesto však hrozí, že někde ve skulinkách budou ještě zbytky kořínků mechu a celá věc pojede zase nanovo.

Abyste tomu předešli, zkuste ještě střechu postříkat roztokem, který si namícháte z 500 g modré skalice (síranu měďnatého CuSO4) a 10 litrů vody. Další mechová sága nad vaší hlavou by tak měla být zažehnaná.

Vysokotlaký čistič čistí střechu tlakem vody. Zdroj: Profimedia

Vymýcení nepřítele chemií

Pokud věříte pouze chemii, pak si můžete v obchodě zakoupit speciální roztoky na hubení mechu. Aplikujte je pomocí štětce nebo postřikovače. Ale pozor – vždy za suchého a bezvětrného počasí, aby se roztok nerozptýlil po zahradě. Zbytečně by hrozilo poškození rostlin a kontaminace půdy. Stejné opatření dodržujte, i pokud na střechu aplikujete modrou skalici s vodou. Jde o velmi silné roztoky, které by vaší zelené oáze mohly ublížit.

