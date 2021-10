Jak odstranit oranžové skvrny z vany? Řešení máte doma a nevíte o tom

Objevují se vám na umyvadle či vaně oranžové skvrny? Čím je čistíte? Takto se ptala svých britských fanoušků slavná paní Hinchová, specialistka na likvidaci špíny. Oranžové skvrny od rzi v koupelně je nutné vyčistit i bez speciálních čistících prostředků!

Skvrny z vany odstraníte i bez drahých čistících prostředků

Ne vždycky se doma najde ten správný přípravek. Vždyť je jich tolik! Něco na dřevo, podlahy, spáry, sklo a zrcadla, do odpadů nebo speciální přípravky do myčky, to vše lze ale často nahradit stejně účinnými levnými prostředky, které jsou prostě multifunkční. Postrádáte přípravek na vyčištění oranžové skvrny ve vaně? Paní Hinchová také, a proto se rozhodla oslovit své široké publikum. Oranžové skvrny, totiž ty od rzi, není vždy jednoduché vyčistit. Navíc sanitární keramiku rozhodně nechceme poškrábat nebo jinak znehodnotit a o dlažbě či obložení koupelny to platí taktéž.

Krásná koupelna musí být také čistá. Zdroj: Demkat / Shutterstock.com

Jak čistit oranžové skvrny z vany bělidlem

Paní Hinchové poradili bělidlo nebo sodu s troškou octa. Bělidlo, u nás oblíbené Savo, můžete aplikovat nastříkáním na suchou vanu, umyvadlo nebo dlaždice. Pokud chcete, aby na povrchu působilo déle a nestékalo, namočte do bělidla několik papírových kapesníků nebo kousek toaletního papíru a nechejte na místě přilnout. Pokud necháte bělidlo působit přes noc, druhý den by na vás měla čekat koupena bez poskvrny.

Pasta ze sody je účinným prostředkem na skvrny ve vaně

Pasta ze sody s octem se nanáší nejlépe starým kartáčkem a vhodné je i mírné drhnutí. Ovšem i s velmi jemnými abrazivními prostředky buďte skutečně opatrní. Jemné porušení glazury ji sice viditelně nepoškodí, ale čištění stejného místa bude v budoucnu náročnější a bude se snadněji špinit.

Jedlá soda a jablečný ocet pomohou i proti oranžové rzi. Zdroj: focal point / shutterstock

Hledejte příčinu oranžových skvrn

Pokud máte v koupelně oranžové skvrny, mělo by vás zajímat, zda je možné odstranit příčinu. Největším problémem je rezavějící bojler. Oranžová voda zašpiní vše, včetně baterií, obkladů ve sprše a dalších. Mít domov krásně uklizený je rozhodně příjemné, proto je důležité mít nerezavějící spotřebiče na ohřev vody i potrubí.

Pokud máte rezavějící potrubí nebo bojler, nezbavíte se ani oranžových skvrn. Zdroj: AYDO8 / Shutterstock

