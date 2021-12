Jak odstranit pach z mikrovlnky? Stačí použít jednoduchý trik s citronem a octem

Používáte poctivě kryt do mikrovlnky? Nebo je vnitřek vaší mikrovlnné trouby plný cákanců, drobků a hlavně pachů. Přinášíme vám triky, které spolehlivě fungují proti zápachu v mikrovlnce.

Proč mikrovlnka páchne?

Důvodů proč mikrovlnka zapáchá je určitě víc. Hlavním z nich je ale zapomínání používat plastový kryt, který drží teplo, ale také zabraňuje stříkancům z ohřívaných jídel. I když je víko částečně perforované, aby jím mohla unikat pára, rozhodně chrání spotřebič před znečištěním a tím i před nežádoucími pachy. Spálený popcorn, připečená šťáva z ryby nebo zkaramelizovaný a přepálený cukr nejsou ničím, co bychom chtěli při každém použití mikrovlnné trouby cítit.

Spálené jídlo v mikrovlnce bude zapáchat ještě dlouho. Zdroj: Profimedia

Vyzbrojte se proti pachům i nečistotě

Plastový kryt je k mání ve všech velkých obchodech s kuchyňskými potřebami za pár korun. Takže i když jej rozpustíte v troubě, kterou jste nepřepnuli do režimu mikrovlnka, tak jak jsem to udělala já, stačí zajít do nejbližšího obchodního domu nebo si víko objednat online za méně než sto korun.

Jak odstranit pach z mikrovlnky

Když už ale mikrovlnka zapáchá, co s tím? Vyzkoušejte tipy, které radí, jak se zbavit pachů v mikrovlnné troubě, a zároveň ji jednoduše omýt. Do mikrovlnky vložte misku s vodu s půlkou citronu. Někteří tvrdí, že i samotný citron je dobrý nápad, nicméně zahříváním společně s vodou vznikne dost páry, která pokryje vnitřek mikrovlnky. Po tom, co jste vodu s citronem v mikrovlnce několik minut vařili, vytřete vnitřek suchým hadrem. A je hotovo!

Misku s vodou a půlkou citronu nechejte v mikrovlnce pořádně ohřát. Zdroj: Shutterstock.com / Andrey_Popov

Co ještě funguje na odstranění pachů z mikrovlnné trouby

Stejně tak funguje voda s pár kapkami saponátu nebo obyčejný ocet. Ten sice během zahřívání nepříjemně zapáchá, ale po vytření mikrovlnky ji zanechá nejen čistou, ale také bez jakýchkoli pachů.

Obyčejný nebo bílý ocet pomůže vyčistit mikrovlnku a zbavit ji zápachu. Zdroj: focal point/Shutterstock.com

Odstraňte špínu i pachy na dně

Nezapomene také vyjmout ven otočný skleněný tác, umýt jej a také všechno pod ním. Otočný mechanismus sestává s částí, které během zběžného utírání zbytků nebo vystříknuté šťávy z potravin opomíjíme.

Mikrovlnná trouba je praktický pomocník v moderní kuchyni. Zdroj: Feng Yu / Shutterstock.com

