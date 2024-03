Obtěžují vás nevábné pachy v lednici? Poradíme vám, jak je účinně a efektivně odstranit.

Nepříjemný odér v lednici byste neměli v žádném případě nikdy přehlížet! Kromě toho, že vám zkazí chuť k jídlu, mohou vám načichnout veškeré uložené potraviny. Proto v takové situaci nikdy na nic nečekejte a okamžitě začněte pach likvidovat.

Pozor na aromatické potraviny

Nejlepší je vždy proti rozšíření zápachů v lednici prevence. Proto do ní ukládejte potraviny v uzavíratelných krabičkách nebo vzduchotěsných obalech a zároveň pravidelně kontrolujte jejich čerstvost.

Křída

Pokud už se vám v lednici nějaký zápach vyskytne, můžete ho velice snadno odstranit pomocí kousku křídy. Pokud ji budete do ledničky vkládat pravidelně, zbavíte se i nadměrné vlhkosti a minimalizujete tak riziko vzniku nežádoucích plísní a bakterií na minimum. Jakmile po několika dnech změní křída barvu, je nutné ji vyměnit.

close info Ivaylo Ivanov / Shutterstock zoom_in Pokud už se vám v lednici nějaký zápach vyskytne, můžete ho velice snadno odstranit pomocí kousku křídy.

Mletá káva

Podobnou službu vám udělají také kávová zrna. Namletou kávu nasypte do misky a vložte ji do lednice. Do 24 hodin veškeré nepříjemné odéry naprosto zmizí.

Jedlá soda

Tento univerzální bílý prášek má v domácnosti velmi široké využití a perfektně funguje i na likvidaci pachů. Nasypte sodu do misky a umístěte ji do lednice.

Ocet

Už naše babičky nedaly dopustit na sílu octa. Kromě toho, že se díky němu zbavíte mnohých skvrn, absorbuje i pachy. Nalijte ocet do menší sklenice a vložte ji do zadní části lednice alespoň na 12 hodin.

close info Profimedia zoom_in Na odstranění zápachu v lednici se dá velmi dobře využít i čerstvě rozkrojené jablko.

Jablko

Na odstranění zápachu v lednici se dá velmi dobře využít i čerstvě rozkrojené jablko. Pravidelně ho kontrolujte a po několika dnech vyměňte za čerstvé.

Citrusové plody

Podobným způsobem můžete využít i rozkrojené citrony, pomeranče, mandarinky i grepy. Stejně tak lze položit do lednice na talířku nastrouhanou kůru, která prostor navíc příjemně provoní.

