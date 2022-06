Jak odstranit rez z koupelny: S těmito levnými triky už se nikdy znovu neobjeví

Koupelna je místností očistných rituálů, pohody a klidu. Proto by zde mělo být čisto a neměla by vás tu otravovat ani často vznikající rez. Máme pro vás pár užitečných a skvěle fungujících triků, jak ji odstranit bez velké námahy.

Chcete si dát antistresovou vonnou lázeň při svíčkách a ruší vás u toho nevzhledné rezavé skvrny na vaně? Vyřešte tento neestetický problém co nejdříve a s lehkostí. Existují metody, které jsou snadné a nezaberou moc času.

Vsaďte na sílu citrusů se solí

Skvělým pomocníkem na rezavé skvrny je citronová nebo limetková šťáva. Obsažená kyselina rez naruší a kuchyňská sůl pomůže s jejím odstraněním. Nejprve nasypte sůl na zasažené místo a poté jej zakapejte šťávou ze zvoleného citrusu. Nechte tak 2 až 3 hodiny působit a na závěr vše otřete hadříkem nebo houbičkou na nádobí. Tuto metodu můžete s přehledem použít i na jiná místa v koupelně.

Skvělým pomocníkem na rezavé skvrny je i citronová nebo limetková šťáva. Zdroj: profimedia.cz

Ocet nikdy nezklame

Známým bojovníkem proti mnoha nečistotám je populární ocet. A perfektně funguje i v případě rzi, kterou dokáže velice snadno rozpustit. U drobných předmětů je nejlepší ponořit je na několik hodin do octa, popřípadě na celou noc. Nakonec je stačí do sucha otřít hadříkem. U čištění větších objektů či rezavých ploch stačí namočit do octa hadřík a nechat jej položený na inkriminovaném místě opět několik hodin. Ocet můžete nanášet i štětečkem. Na závěr stačí místo přeleštit.

Výborným pomocníkem je sladká cola

Hnědá limonáda je velice efektivním odstraňovačem rzi, a to díky obsahu kyseliny fosforečné. Tento oblíbený nápoj častokrát využijete i na další čištění domácnosti. Rezavé předměty do ní ponořte na 24 hodin. Poté je vytáhněte a vyčistěte kartáčem. Opět můžete limonádu nanést i pomocí štětce nebo namočeného vatového tamponu. Rez se uvolní a vy ji pak už jen setřete suchou houbičkou.

Stará dobrá jedlá soda

Tento známý bílý prášek je možné použít na očistu téměř všech povrchů a ani ty rezavé nejsou žádnou výjimkou. Vyrobte si z jedlé sody a pár kapek vody hustou pastu. Postupně ji naneste na nevzhledná zrezivělá místa, nechte co nejdéle působit a nakonec vydrhněte zasažené oblasti kartáčkem. Nakonec vše setřete mokrou houbičkou, abyste se zbavili sody, a pak vyleštěte suchým hadříkem.

Nemáte po ruce sodu? Zkuste mouku!

Jednoduše naneste polohrubou nebo hrubou mouku na navlhčenou houbičku na nádobí a zrezivělé místo s ní vydrhněte. Poté vše spláchněte čistou vodou a náležitě vyleštěte.

Funguje i obyčejná brambora

Rozkrojte syrovou bramboru na dvě poloviny a vnitřní částí postupně potírejte všechna rezavá místa. Bramboru je možné také nastrouhat a položit všude tam, kde rez prorazila. Nechte opět pár hodin působit a na závěr vše opět krásně vyčistěte od možných zbytků.

Rozkrojte syrovou bramboru na dvě poloviny a vnitřní částí postupně potírejte všechna rezavá místa. Zdroj: profimedia.cz

Tip na závěr: Jak odstranit rez z chromu

I pro tento případ to lze využít ocet nebo jedlou sodu. Použít však můžete také alobal. Odtržený kus alobalu si namočte do slané vody a přejíždějte ním rezavou oblast až do úplného vyčištění. Aby se vám lépe pracovalo, můžete si z alobalu umačkat kouli. Nakonec chrom ošetřete voskem nebo leštěnkou.

