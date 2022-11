Jak odstranit rez prakticky z čehokoli: Vyrobte si jednoduchý domácí odrezovač

Otravuje vás rez na některých předmětech? Nezoufejte! Máme pro vás skvělý tip, jak ho odstranit, a to do poslední stopy. Stačí si vzít k ruce správné a účinné domácí ingredience, které to s korozí umí.

Pokud se vám doma kdekoliv objevila rez, je nutné ji co nejdříve zlikvidovat, aby se dále nerozšiřovala a nezpůsobila ještě víc škody. Nejenže rez věci ničí, ale také poměrně nevkusně vypadá. Samozřejmě si můžete pořídit předražené prostředky z obchodu, ale lze využít i přípravky, které máte dozajista doma a perfektně fungují. A navíc budete ekologičtí!

Vyrobte si dokonalý domácí odrezovač

K tomuto skvělému a účinnému prostředku budete potřebovat pouhé čtyři ingredience. Kuchyňskou sůl, citronovou šťávu, ocet a vodu. Vyrobené množství je pouze na vás, podle toho, na jak velkou plochu či množství zrezivělé věci ho budete potřebovat. Zpravidla se užívá stejný poměr surovin, ale nevadí, když si poměry přizpůsobíte. Veškeré suroviny řádně promíchejte a čisticí roztok je připraven k použití.

Jedním ze skvělých pomocníků na rezavé skvrny je i citronová nebo limetková šťáva a jedlá soda. Zdroj: profimedia.cz

Jak čistič použít

Pokud máte od rezu menší předměty, vložte je na několik hodin do připraveného roztoku. Minimálně však alespoň na 2 hodiny, anebo klidně přes celou noc. Odvíjí se to dle množství rezavých skvrn. V případě, že rez napadla větší kusy, pravidelně tímto roztokem napadená místa potírejte, dokud se rez nezačne rozpouštět.

Po ošetření roztokem předměty dočistěte

Jakmile se rez rozpustí, je potřeba ještě místa řádně omýt čistou vodou pomocí houbičky a nakonec vše vysušit suchým hadříkem. Protože je v čističi použita citronová šťáva, docházelo by k postupnému zezelenání místa či čištěné věci.

Perfektně funguje i prášek do pečiva

K likvidaci rezu lze využít i klasický kypřicí prášek. Jednoduše rezavou věc namočte ve vodě a pak ji obalte v tomto prášku, popřípadě posypte pouze mokrou rezavou skvrnu. Opět nechte složky prášku pracovat za vás a dočistěte vše jako v předchozím případě.

S rezem si hravě poradí i jedlá soda

Oblíbená jedlá soda ani v tomto případě nezklame. Stačí, když si ji rozmícháte s pár kapkami vody a vyrobíte si hustou pastu. Tou nevzhledná rezavá místa pomažte, nechte působit co nejdéle a pak je dočistěte kartáčem. Na závěr vše opláchněte čistou vodou a pečlivě dosušte.

Cola si si umí se rzí hravě poradit. Zdroj: profimedia.cz

Využijte sladkou colu

Výborným čistidlem na rez je i známá hnědá limonáda, a to díky obsažené kyselině fosforečné. Rezavé předměty do ní ponořte na 24 hodin. Limonádu lze na skvrny nanést i pomocí houbičky, štětce či hadříku. Uvolněné rezavé nánosy opláchněte čistou vodou a doleštěte dosucha.

