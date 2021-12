Jak odstranit rez z vany: Pomůže kyselina. Prvně sáhněte po těch, co máte doma

Vlhké prostředí a kyslík. To je to hlavní, co rez potřebuje ke svému vzniku. Často se proto objevuje v koupelnách. Jak odstranit rez z vany? A jaká je preventivní ochrana?

Rez je červenohnědý povlak, jež se tvoří na povrchu železných a ocelových předmětů. Procesu jejího vzniku se říká koroze. Výsledkem korozivního působení vnějšího prostředí je znehodnocený materiál. Rez je totiž porézní a postupně odpadává. Tím ale znovu odhaluje čerstvý povrch a proces koroze pokračuje.

Rez na vaně

Se stopami rzi se můžete setkat na vodovodních bateriích, odtoku nebo na sprchové hadici. Někdy se však objeví i přímo ve vaně. Stačí, aby byl její povrch poškrábaný nebo odlomený. Někdy ji také způsobuje tvrdá voda bohatá na železo. Aby se nevzhledný povlak objevil, stačí, aby voda na povrchu zaschla.

Se stopami rzi se můžete setkat na vodovodních bateriích, odtoku nebo na sprchové hadici. Zdroj: Sergio Photone/Shutterstock.com

Kyselina a rez

Mezi nejúčinnější bojovníky se rzí FeO(OH), patří kyselina. Jakmile tyto látky přijdou do styku, chemickou reakcí vzniknou železité soli a voda. Pokud nejste zastánci komerčních produktů, můžete rez odstranit ekologičtěji. Pomocí octu, citronu a colového nápoje light. Ocet obsahuje kyselinu octovou a citron kyselinu citronovou. Cola kyselinu fosforečnou a citronovou. Pokud byste použili obyčejnou colu, účinek by nebyl příliš efektivní. Kyselina fosforečná sice dokáže rez rozkládat, zároveň ho však přetváří na ochrannou vrstvu, jež jí dále brání v kontaktu se zrezivělým materiálem.

Jak odstranit rez v vany

Záleží pouze na vás, jakou kyselinu použijete. Ocet ani colu ředit nemusíte, ke šťávě z jednoho citronu přidejte trochu vody. Poté slabé kyseliny nalijte do lahvičky s rozprašovačem a zrezlý povrch postříkejte. Nechte působit alespoň 8 hodin. Zbytek rzi odstraňte jemným kartáčem nebo houbičkou na nádobí.

Jak kyseliny dokáží odstranit rez?

Preventivní ochrana proti rzi

Mezi jedinou prevenci lze doporučit pravidelný úklid koupelny vhodnými čistícími prostředky. Jakmile zjistíte, že se vám na kovových komponentech objevila rez, zkuste ji co nejdříve odstranit. Jen tak nebude mít možnost narušovat strukturu materiálu a ničit ho.

