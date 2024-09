Šedé škrábance na bílém nádobí jsou nepěkné a zapeklitě odolné. Najít přípravek, který je zlikviduje, rozhodně není jen tak. Co je dobré vyzkoušet?

Máte také neobvykle odolné škrábance na talířích?

Jistě jste si někdy všimli, že speciálně na bílém nádobí mohou být vidět škrábance od příborů. Těžko říci, kde je přesně problém, ale některé nádobí se jednoduše tímto způsobem špiní a jiné ne. Může to být samozřejmě kvalitou glazury, ale tu rozhodně nemáme šanci nějak testovat nebo zjišťovat už před nákupem. Cena takových bílých talířů může být nízká i vysoká a stejně se nádobí špiní.

Problémem těchto škrábanců je jednoznačně to, že běžným způsobem mytí se jich jednoduše nelze zbavit. Nestačí na ně saponát a houbička, drátěnka či myčka. Co tedy zabírá?

Velkému pokusu čištění škrábanců na nádobí se věnovala autorka tohoto videopříspěvku. Určitě se na něj podívejte. Tento a další příspěvky najdete na YouTube kanálu Abbotts At Home – DIY & Home.

Zdroj: Youtube

Šedé škrábance dokážou potrápit

Pokud jste dávali pozor, z příspěvku paní Abbottové jednoznačně vychází jako vítěz písek na čištění s názvem Bar Keepers Friend. Autorka příspěvku také podotýká, že účinnou látkou v tomto písku je takzvaná kyselina oxalová což není nic jiného než kyselina šťavelová.

Jde tedy o chemii přírodní, alespoň co se týče použité kyseliny, ale hlavně je to prostředek jednoznačně nejúčinnější, pokud jde o škrábance od příborů na bílém nádobí. Zdá se ale, že totožný prostředek na českém trhu chybí. Nicméně, písky na čištění nádobí obsahují jiné kyseliny, které patrně mohou působit podobně.

Máme však jiné vychytávky a způsoby, jak se zbavit škrábanců. Dobré je mimo jiné také vědět, že nejde o rýhy v glazuře, ale jen o barevné stopy po příboru nebo také kovové drátěnce! Proto si dejte pozor i na to, čím nádobí myjete. Zdá se však, že některé nádobí je na škrábance náchylnější, což je patrně způsobené kombinací konkrétní glazury i příborů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zubní pasta je překvapivě dobrý a multifunkční čistič.

Na škrábance nic nefunguje? Zkuste pastu!

Jak se ukázalo, také soda měla poměrně dobré čistící schopnosti, i když prášek byl ještě o něco lepší. Co tedy dalšího patří mezi běžné, oblíbené a navíc multifunkční čistidla, která máme všichni doma? Je to zubní pasta. Je až neuvěřitelné, na co všechno se dá použít a většinu z nás by to ani nikdy nenapadlo.

Pastu stačí na talíř nanést v tenké vrstvě, nechat jen chvilku působit a následně krouživými pohyby setřít plastovou drátěnkou. Chvilku to trvá a výsledky nejsou na porvní pokus stoprocentní. Často je potřeba čištění zopakovat. Výsledky se také mírně liší při použití různých past na zuby, zdá se však, že nejlépe fungují klasické obyčejné či bělící. Pasty, které jsou spíš čirými gely, mají menší účinnost.

Je účinnost pasty dobrá díky kyselině šťavelové? Bohužel ne. Zubní pasty nicméně také obsahují kyseliny a jde ale častěji o kyselinu pyrofosforečnou, salicylovou, fluorovodíkovou či citronovou.

Je to vše? Za zkoušku stojí rozhodně také přípravky na nerez, které si někteří pochvalují a takzvaná guma na porcelán nebo keramiku. Výmluvný název i znalí tvrdí, že to je jedinečný nástroj, který ukončí všechna vaše trápení s poškrábanými talíři i sanitární keramikou.

Zdroje: forum.tzb-info.cz, buttercupchina.co.uk