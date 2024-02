Možná jste také dlouho snili o čistoskvoucím lesklém sprchovém koutu, v němž byste si připadali jako pod nádherným čistým vodopádem. Teď ho máte doma a zdá se vám, že je jen pro zlost. Vaše krásné představy pokazila tvrdá voda a skvrny které po sobě nechává. Chce to klid, všechno se dá napravit.

Trápí vás doma tvrdá voda a bílé mapy, které za sebou zanechává na všech površích, kterých se dotkne? Oproti lidem, kteří žijí v oblastech s vodou měkkou jste sice v nevýhodě, ale můžete se naučit s tímto faktem pracovat. Lépe řečeno musíte. Právě vám se proto bude hodit pár rad, jak zatočit s “puntíkovaným” sprchovým koutem, a nejen s ním.

S úklidem sprchového koutu vám poradí i krátké video na youtube od Nanie_cz:

Zdroj: Youtube

Proč je voda tvrdá?

Co je to vlastně tvrdá voda a co tu tvrdost způsobuje, můžeme se ptát. Odpověď je celkem jednoduchá a jasná. Tvrdost vody, jakkoliv jde dnes již o pojem zastaralý a odborníky nepoužívaný, způsobuje zvýšená koncentrace solí, vápníku a hořčíku. Záleží tedy na tom, z jakého zdroje je právě k vám voda dodávána a jaké jsou podmínky v místech, odkud je čerpána. Nikdo nemusí mít strach, že by tvrdá voda působila na náš zdravotní stav, ale to neznamená, že netrpí domácnost a zvláště pak spotřebiče, které s vodou pracují.

Ocet bude (někdy) stačit

Zaměřme se ale nyní na koupelnu a zvláště její skleněné povrchy. Ty můžeme zaschlých bílých kapek jednoduše zbavit roztokem běžného octa a destilované vody ve stejném poměru. Ocet můžeme nahradit také citronovou šťávou, ale jde o přece jen dražší variantu. Roztok nalijeme do rozstřikovače, naneseme na čištěnou plochu a jemným hadříkem, ideálně mikrovláknovou utěrkou, ji očistíme. Druhým, suchým kouskem vše vyleštíme a máme hotovo.

close info Profimedia zoom_in Citron, jedlá soda, ocet – to je základ pro úklid domácnosti

Potřebujete něco silnějšího?

Pokud jsme údržbu koupelny přece jen trochu zanedbali a všimneme si, že se v některých skrytějších místech pomalu jednotlivé kapky mění v nánosy zatvrdlé hmoty, s poměrně slabým čističem si nevystačíme. V takovém případě sáhneme po ostřejší munici v podobě směsi octa a jedlé sody, z nichž vytvoříme kašovitou hmotu. Na její nanášení na postižená místa můžeme využít třeba starý kartáček na zuby. Postup je jednoduchý – nanést, nechat pár minut působit, a pak kartáčkem dočistit. Odstraněné nečistoty důkladně spláchneme a pro jistotu můžeme použít ještě prvně zmiňovanou metodu na dočištění.

Prevence je nade všechno

Kdo si tuto práci jednou vyzkouší, jistě dojde k závěru, že to už nikdy v budoucnosti nenechá dojít do kritického stavu. Nezbude tedy nic jiného, než zařadit důkladné čištění koupelny a zvláště sprchového koutu do rozpisu domácích prací častěji. Minimálně jednou týdně by měly jeho skleněné plochy projít octovou očistou, ale můžeme zkusit i další vychytávky, které nám úklid usnadní. Pokud sklo potřeme holicí pěnou, nejenže se nebude zamlžovat, ale omezí se dokonce i vznik oněch nenáviděných bílých skvrnek. Zkusíte to také?

Zdroje: www.thespruce.com, www.lansanit.cz, adbz.cz