Zašlé utěrky: Tohle dávejte do pračky vždy, když perete, skvrny zmizí

Utíráte do utěrek opravdu vše? Problém může nastat se skvrnami, které pračka ne a ne vyprat. Nevěšte hlavu! Skvrny z utěrek jednoduše odstraníte díky jednoduchým trikům! I pračka dokáže dělat zázraky, když do ní přidáte následující směs.

Bavlněné utěrky bývají velkým pomocníkem v kuchyni, kde slouží k utírání čistého nádobí nebo různých povrchů. Bohužel se mohou dostat do styku i s kávou, čajem, vínem či sójovou omáčkou. Kvůli těmto skvrnám se z krásných bílých utěrek stanou flekaté. Nemusíte však házet flintu do žita, jelikož i na takové skvrny existují triky, které si s nimi jednoduše poradí!

Vak se solí a mycím prostředkem

Skvělý trik na bělení utěrek a odstraňování skvrn během praní můžete vidět ve videu:

Při běžném praní se skvrny a zašlé utěrky samy nevyčistí, a proto byste měli do pračky ještě něco přidat. Vezměte si koupací rukavici nebo bílou ponožku, do které nasypte jednu lžíci mořské soli. Poté přidejte jednu lžíci mycího prostředku na nádobí a nakonec svažte. Naplněnou ponožku vložte mezi utěrky do pračky a zapněte běžný režim. Po vyprání budou vaše utěrky zase jako nové!

Na odstranění skvrn můžete použít jakékoliv mýdlo. Zdroj: shutterstock.com

Obyčejné žlučové mýdlo

Jakmile utěrku ušpiníte od něčeho, co jen tak snadno nevyperete, měli byste ji dát hned namočit a vyprat. Když ale nemáte zrovna plný koš bílého prádla, tak se vám praní samotné utěrky nevyplatí. Použijte proto obyčejné žlučové mýdlo, které si se skvrnou poradí. Namažte s ním flek z obou stran a utěrku vložte do vody. Namáčejte ji klidně až do té doby, dokud se nebudete chystat prát.

Olej jako lapač nečistot

Další trik, jak na skvrny, je pomocí oleje. Možná to zní zvláštně, ale olej má skvělé vlastnosti, co se týče pohlcování nečistot. Do 5 litrů horké vody nasypte hrnek pracího prášku a po dvou lžících jedlou sodu a olej. Vše pečlivě zamíchejte a ušpiněnou utěrku do roztoku vložte. Než voda vychladne, vyndejte utěrku ven, vyždímejte a přidejte ji do pračky k ostatnímu prádlu.

Špinavá utěrka pustí nečistoty již v samotném namáčení. Zdroj: 123RF

Domácí roztok na skvrny

Převaření utěrek je považováno také za účinný způsob, který je dokáže zbavit i těch největších skvrn. Uvařte v hrnci 3 litry vody. Poté přidejte 100 g pracího prášku, 2 lžíce kuchyňské soli a lžíci sody na praní. Vše promíchejte a do vzniklého roztoku ponořte veškeré vaše špinavé utěrky. Následně zapněte sporák na mírný plamen a roztok i s utěrkami vařte 5 minut. Po vychladnutí roztoku utěrky vyndejte a vložte do pračky. S výsledkem budete více než spokojeni!

Zdroje: jenzeny.cz, bydleni.instory.cz, nejlevnejsizbozi.cz