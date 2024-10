Vaše sedačka je ještě docela fajn, ale trápí ji i vás fleky, které zanechal vylitý čaj, upatlané prstíky od čokolády nebo mastnota? I s takovými skvrnami si poradíte. Zkuste tyto čisticí prostředky.

Čištění čalounění sedačky může dát zabrat

Ne vždy je možné potahy jednoduše stáhnout, hodit do pračky a za dvě hodiny je čisťoučké a voňavoučké beze skvrn a šmouh dát sušit. Je to naopak docela nemožné ve většině případů, a tak přichází na řadu trocha vynalézavosti. Pokud se vám nechce kupovat speciální přípravky určené na čištění čalounění, použijte to, co už máte doma.

Fíglů a zaručených čističů potahů sedaček je celá řada. Například mezi ně patří také jedlá soda, ocet a sůl. Co s nimi? Na to se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu HowToBasic.

Zdroj: Youtube

Jak vyčistit fleky od čaje z vaší sedačky?

Samozřejmě je hrozně fajn mít ty nejlepší čističe na povrch vaší sedačky, ale obvykle bývají docela drahé. Navíc, pokud takový prostředek nemáte po ruce, vyplatí se také nečekat a rychle zbavit sedačku skvrn třeba domácími prostředky. Čištění skvrn, které zaschnou, je totiž významně náročnější a nevyplácí se.

Obvykle je docela snadné zbavit se skvrn od čaje, není to však rozhodně pravidlo. Záleží také velmi na druhu textilu i na tom, jak dlouho měl čaj možnost na látce působit, jak moc je tato látka savá či světlá a zda prozrazuje každé smítko a flíček.

Překvapivě je to právě čajová skvrna, na kterou velmi dobře funguje kombinace citronu a mléka. Pokud se vám podařilo polít sedačku čajem, co nejdřív odstraňte tekutinu papírovým ubrouskem nebo hadříkem. Skvrnu jemně smáčejte mlékem a nechte jej chvíli působit.

Pak dobře mléko vyčistěte vlhkým hadříkem. Následně použijte na skvrnu citronovou šťávu, která zbaví látku případných stop po tmavém čaji. Citron mírně bělí, ale ne natolik, že by vám látku zcela odbarvil. Pokud se však obáváte o barevnost sedačky, můžete citron napřed vyzkoušet na méně viditelném místě čalounění.

close info depositphotos.com zoom_in Není důležité, kdo sedačku čokoládou zašpinil. Hlavní je, že i takové skvrny lze vyčistit.

A co další fleky na sedačce?

Pokud jde o čištění například čokolády, ale i dalších nečistot, spolehnout se můžete také na glycerin. Můžete si také všimnout, že speciální čističe na čalounění a koberce jsou na glycerinové bázi. Rozhodně lze takové doporučit, nebo můžete použít přímo tekutý glycerin. Skvrnu přípravkem smáčejte a následně vyčistěte vlažnou vodou a houbičkou či hadříkem.

Glycerin také efektivně odstraňuje zbytky pigmentu po čištění značkovače či dětské fixy. Takovou skvrnu napřed pořádně navlhčete vysokoprocentním alkoholem, který čmáranec rozpustí a skvrna se můžete rozpít do stran. Poté použijte glycerin a vše dočistěte.

Pokud jde o skvrnu mastnou, například od oleje, ale také šlehačky nebo zbytku mastných jídel, vhodné je přebytečnou mastnotu napřed odsát. K tomu se hodí například jedlá soda či kypřicí prášek, který ji také obsahuje, ale i kukuřičný škrob, případně podrcená křída.

Posypejte skvrnu, prášek můžete také jemně do skvrny vetřít a nechte působit alespoň 15 minut, ideálně však půl hodiny. Použitý prášek odstraňte vysavačem a místo vyčistěte teplou vodou se saponátem, glycerinem nebo vysokoprocentním alkoholem.

Zdroje: kupi.cz, thespruce.com