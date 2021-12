Jak odstranit tmavé fleky na oblečení? Funguje ocet i bělidlo

O odstraňování tmavých fleků ze světlého prádla už toho bylo napsáno mnoho, ale stejně se nám některé skvrny „povedou" tak dobře, že se pak tričko hodí jen jako pracovní oděv při malování bytu. I když nás reklamy bombardují důkazy o tom, jak jednoduše tmavé fleky na bílém likvidují, výsledky nejsou vždy stoprocentní. Nezapomeňte jednat okamžitě a klidně použijte na fleky, co máte doma po ruce.

Tmavé fleky odstraňte hned

Snažte se skvrny nezaprat a také nežehlit. Nejlépe se bojuje s čerstvými skvrnami, a i když víte, že šťáva z granátového jablka lze vyčistit, raději udělejte všechno pro to, abyste je čistit nemuseli. I když jsou prací prášky dostatečně silné na některé skvrny, které dřív nemizely jako mávnutím kouzelného proutku, jiné skvrny přece jen potrápí i po vyprání.

Mimochodem granátové jablko jsem skutečně ještě nikdy nevyčistila a přece vím, že je to možné. Lze to jen tehdy, pokud jsou skvrny čerstvé! Začněte čistit skvrnu okamžitě, odstraňte maximum tekutiny nebo zbytků, nedrhněte a co nejdříve oblečení namočte.

Hned jak je to možné, textil namočte. Zdroj: MIA Studio / Shutterstock.com

Na tmavé fleky od nápojů použijte citron nebo ocet

I když skvrny od kávy, čaje či horké čokolády nepatří k těm extra odolným a prášek si s nimi často výborně poradí, můžete si všimnout, že se vaše sněhobílá košile či halenka zaprala. Možná je ještě bílá, ale zdaleka ne tak jako při nákupu. I tyto, byť obyčejné skvrny, raději namočte do vody s citronem, bílým octem nebo troškou kyseliny citronové. Pomůžete tím odstranit skvrnu, ale také zachovat původní barvu. Po hodině máčení dejte oblečení vyprat běžným způsobem.

Kyselina citronová i ocet a citronová šťáva pomohou s odstraněním tmavých skvrn na oblečení. Zdroj: Profimedia

Fleky ošetřete alespoň místně

Pokud nemáte možnost namočit halenku celou, ale chcete předejít skvrně, namočte do bílého octa nebo citronové šťávy hadřík a jeho pomocí naneste tekutinu alespoň na skvrnu samotnou. Ocet se osvědčil také při běžném praní, protože silně čistí a rozpouští špínu i hluboko ve vláknech, ale přitom vlákno nepoškozuje jako klasické bělidlo.

Předejděte flekům od potu

Lázeň horké vody s citronem se doporučuje také na odstranění skvrn od potu z textilu a rozhodně jej doporučuji i na pravidelné máčení sportovního oblečení. Trička, šortky i ponožky, které obvykle nosíme při sportovních aktivitách často, nejeví očividné známky znečištění, a přesto mohou být po vyprání zašlé a nevoňavé. Také zubní pasta je oblíbeným prostředkem na zapocené ošacení. Vyzkoušejte ji!

Na fleky od trávy se hodí spíš octová lázeň a při velmi silném znečištění denaturovaný líh.

Na skvrny od potu použijte zubní pastu, ocet nebo citrón. Zdroj: Victoria 1 / Shutterstock.com

Mastné fleky vám mohou dát zabrat

Skvrny od mastnoty jsou ty z odolnějších a pokud je zaperete a zažehlíte, pak je s oblečením amen. Posypejte skvrnu jedlou sodou a nechte ji působit přes noc. Soda by měla nejen absorbovat mastnotu, ale také uvolit ji z vláken před tím, než tričko vyperete.

Jedlá soda pomůže i s mastnými fleky na textilu, ale nechte ji působit několik hodin. Zdroj: Profimedia

Bělidlo se na fleky na bílém hodí, ale pozor!

Bělidla volte na odstranění fleků raději ta s aktivním kyslíkem. I když na bílém prádle vadí klasické bělidlo méně, může vám textil po jeho použití zežloutnout. Než bělidlo použijete, zjistěte, zda je konkrétní typ vhodný pro materiál, ze kterého je ošacení vyrobené.



