Babské rady, jak odstranit vodní kámen v domácnosti. Na každou věc musíte jinak

Téměř každou domácnost trápí vodní kámen, který může ulpět na sprchových koutech, vodovodních kohoutcích či jiných domácích spotřebičích. Jak se ho zbavit bez chemie a agresivních čistících prostředků? Přinášíme vám několik babských rad.

Bílé skvrny v koupelně, kuchyni nebo třeba v rychlovarné konvici. Tam všude se může objevovat vodní kámen. Sice si můžete myslet, že se ho nezbavíte, protože to opravdu není nic snadného, ale věřte, že to jde. My vám poradíme, jak na to!

Vodní kámen je bílý povlak, který se usazuje na kuchyňských spotřebičích, v potrubích a na plochách, které přichází často do kontaktu s vodou. Bohužel nejde jen o estetickou záležitost. Ovlivňuje totiž funkčnost spotřebičů a pokud se nachází například v pračce, tak i kvalitu praní nebo v případě jeho výskytu v rychlovarné konvici, klidně se ho můžete dočkat v čaji nebo kávě.

Kyselina citronová i ocet najdou v domácnosti široké uplatnění Zdroj: Profimedia

Účinky octa na domácnost

První radou, kterou vyzkoušejte, je použití octa. Účinky octa na domácnost jsou léty prověřené, tudíž ho k tomuto účelu rozhodně použijte. Buď samotný nebo ho smíchejte s vodou. Nepoužívejte ho však k čištění přírodních kamenů, žuly nebo mramoru, mohli byste tyto materiály nenávratně poškodit.

Skvělou volbou je i kyselina citronová, která se používá k čištění myčky, varné konvice nebo toalety od vodního kamene. K plastovým a gumovým povrchům je šetrnější než ocet. Buď použijte samotný prášek nebo ho nařeďte vodou.

Zubní pastou zase odstraníte vodní kámen z rohů nebo vodovodních baterií. Nanesete ji na kartáček a můžete začít čistit. Ideální jsou tedy malé plochy, kam se díky kartáčku snáze dostanete.

Babičky používaly šťávu z citronů

Babičky používaly také šťávu z citronů. Ta stačila naředit a nastříkat rozprašovačem na místa, která chceme vodního kamene zbavit. Poté necháte několik minut působit, opláchnete čistou vodou a utřete do sucha papírovými utěrkami. Pokud nebudete napoprvé úplně spokojeni, postup několikrát zopakujte.

Babičky používaly šťávu z citronů Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Ve sprchovém koutě se doporučuje po každém koupání otírat všechny kachličky do sucha. Možná vám to přijde jako zbytečná, náročná a zdlouhavá práce, věřte ale, že to funguje. Pořiďte si stěrku, ta vám pomůže dostat vodu ze stěn rychleji.