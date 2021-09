Jak odstranit vodní kámen z toalety? Řešení máte doma. Levné, rychlé a účinné

„Vodní kámen, to je prevít, ten vám rozbil pračku!" Některé reklamí slogany se prostě vpijí až pod kůži. Nemám pravdu? Vodní kámen neútočí jen na pračky, ale i na sanitární keramiku. Víte, co s vodním kamenem v toaletě? Prostředků na jeho odstranění je spousta a několik z nich máte určitě doma. Pokud bojujete s vodním kamenem, pojděte si rychle zrekapitulovat, čím vším ho můžete z toalety odstranit.

Vodní kámen řešíme všichni, ale někteří z nás častěji

Některé problémy budete řešit znova a znova. Nikam nezmizí a je jen na vás, jak se jim rozhodnete čelit. Vodní kámen je jedním z nich. Bude se opakovaně tvořit a pokud máte tvrdou vodou, pak o to rychleji. Nejhůř jsou na tom uživatelé studniční vody v lokalitách s vápencovým podložím a v krasových oblastech.

Vodní kámen se usazuje především na topných tělesech spotřebičů. Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Mucibabic

Jak se vodní kámen usazuje

Co je vlastně vodní kámen? Je to poměrně tvrdá usazenina, která se tvoří v místech, kde používáte opakovaně vodu. Nejčastěji tam, kde se voda ohřívá a poté chladne. To znamená v koupelně na umyvadle, ale také na sprchové hlavici, bateriích i v záchodové míse. Nejčastěji se s ní musíte poprat v rychlovarné konvici, ale také v pračce nebo i v bojleru či kotli. Usazování vodního kamene se děje ve vrstvách. Stejně tak jako vzniká krápníková výzdoba v jeskyních, i vodní kámen v koupelně je tvořen především vápenatými a hořečnatými solemi.

Odstranění vodního kamene kyselinami

Odpověď na to, jak se postavit vápníku, je poměrně jednoduchá. Alkalický vápník odstraníte čímkoli kyselým. A co kyselého máte doma? Kyselina citronová je prostředkem, který si s kamenem hravě poradí. Do záchodové mísy nebo nádržky vysypejte hrnek kyseliny (cca 200 g) a nechejte působit půl hodiny. Štětkou zkuste zbytky vodního kamene narušit a spláchněte. Při práci buďte opatrní a kyselinu dobře schovejte před dětmi. U nás doma sice kyselina citronová vždycky bývala, ale vlastně nevím proč. Já osobně ji nepoužívám a nemám. Co jiného kyselého se tedy běžně v domácnosti najde?

Kyselina citronová se hodí výborně na čištění vodního kamene. Zdroj: Gayvoronskaya_Yana / Shutterstock

V každé domácnosti se najde ocet

Také ocet je dostatečně silný na to, aby na vodní kámen zafungoval. Pokud budete čistit i nádržku na vodu, uzavřete přívod vody a spláchněte. Nalitím octa do vody byste jej zbytečně rozředili. Práce s octem je podstatně příjemnější a bezpečnější než s kyselinou. Nechte ocet působit přes noc a než jej ráno spláchnete, pořádně nádržku nebo mísu vydrhněte štětkou.

Ocet je účinným pomocníkem při úklidu. Zdroj: Michelle Lee Photography / Shutterstock.com

I cola je dostatečně kyselá pro odstranění kamene

Cola je skutečně velmi kyselá. Kromě kyseliny citronové obsahuje i kyselinu fosforečnou a vinnou. Proto je i tento nápoj ideálním prostředkem pro čistění vodního kamene. Samozřejmě koncentrace kyselin v cole se nedá srovnávat s kyselinou citronovou nebo octem. Do záchodové místy vylijte obsah dvoulitrové láhve. Pokud se snažíte očistit masivní vrstvu vodního kamene, nechejte colu působit přes noc. Druhý den i v tomto případě vydrhněte štětkou a spláchněte.

Nevhodné odstraňování kamene abrazivními prostředky

Někde se můžete dočíst o odstraňování vodního kamen abrazivní jedlou sodou. Zde bych chtěla upozornit na to, že i to je způsob, jímž lze kámen odstranit, ale z dlouhodobého hlediska je velice nešťastný. Soda je velmi jemný prášek. Jeho třením o glazuru se tato lesklá a hladká svrchní vrstvu mísy mírně rozruší. To platí i o umyvadlech nebo jiném keramickém povrchu. Z počátku se zdá být takový povrch čistý, ale narušením vrstvy bude docházet k častějšímu špinění sanitární keramiky a její čištění bude o to náročnější.

Jedlá soda je užitečná, ale může poškodit hladkou svrchní vrstvu sanitární keramiky. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

