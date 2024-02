Papírové kapesníčky do pračky bohužel nepatří a ve vypraném tmavém prádle napáchají příšerné věci. Jak se papírových žmolků ze zapomenutého kapesníčku zbavit? Jde to!

Jak na čisté prádlo aneb zlo jménem papírový kapesníček

Také vládnete tou magickou schopností zapomenutou v každé várce tmavého prádla alespoň jeden papírový kapesník? Nebojte se, nejste sami. Tyto schopnosti mají mnozí z nás a díky tomu existuje řada doporučení, jak se s takovou patálií poprat. Máte také nějaké tipy?

Myslíte, že stojí za zopakování pár pravidel, jak prát prádlo, respektive používat pračku? Proč ne, začátečníci v tomto oboru jistě ocenění úvod do problematiky nekonečného a stále se vršícího špinavého prádla, které dříve nebo později musí někdo hodit na valchu nebo do pračky a postarat se o vyprání jedním nebo druhým způsobem. Jak správně používat pračku pro vás připravili na svém YouTube kanálu také v AEG Česká republika.

Jak se zbavit vypraného papírového kapesníku v čistém prádle?

Taky vám to určitě máma říkala. Přece stačí prohlédnout kapsy! Jasně. A lepší nápad by nebyl? I prohledávači kapes a slídiči po papírcích a kapesnících prostě nemají vždy stoprocentní úspěšnost. Co tedy dělat? Opětovné vyprání na stejný program se z mnoha důvodů nehodí. Například také proto, že často i po druhém vyprání na oblečení stále ulpívají světlé chloupky a jemné kousíčky papíru. Na bílém prádle by byly nepostřehnutelné, ale tmavé odstíny prozradí i ty nejjemnější nečistoty.

Opětovné vyprání má smysl jen u menšího množství prádla ve velkém množství vody. Čili zhruba půlku obvyklé várky vyperte znova a zmáčkněte navíc také ikonu, která vypadá jako vanička plná vody. Pračka se napustí větším množství vody než obvykle, oblečení se bude ve vodě volněji máchat a tím se zbytky kapesníku lépe z prádla vyperou.

Po vysušení prádla se můžete ještě vrhnout na oblečení s lepící páskou nebo lepícím válečkem. Odstraní i ty nejjemnější chloupky papíru, ale takové čištění je zdlouhavé a budete mít poměrně velkou spotřebu.

close info Shutterstock.com zoom_in Zapraného papírového kapesníčku v černém prádle se lze zbavit, ale bez sušičky to dá zabrat!

Rozpuštěný papírový kapesník zlikviduje sušička i aspirin

Máte-li sušičku, pak vás papírové žmolky v prádle trápit nemusí. Dejte oblečení do sušičky a nechejte proběhnout alespoň 10minutový program sušení. Sušička pro vás žmolky z oblečení sesbírá. Ale pozor! Po takovém sušení rozhodně vyčistěte filtr spotřebiče, určitě bude plný! Tento způsob je nejrychlejší a nejjednodušší, nicméně ne každý má sušičku.

Problém s papírovými kapesníky ve vypraném prádle lze řešit ještě jinak. Odbornice Sarah Dempseyová z britského webu MyJobQuote.co.uk doporučuje rozpustit zbytky papíru pomocí aspirinu a postup vypadá asi takto.

Prádlo vytáhněte z pračky a každý kus protřepejte, abyste jej zbavili maxima žmolkovitého papíru. Ve vaně nebo velké nádobě rozpusťte 4 aspiriny čili český acylpyrin v teplé vodě a pak do lázně vložte oděvy a podle míry zašpinění nechejte máčet do rozpuštění papíru čili až dvě hodiny. Oblečení pak můžete dobře vymáchat a vyždímat v ruce nebo v pračce. Každá má možnost jednak obyčejného studeného vymáchání a pak i ždímání.

Zdroje: dailystar.co.uk, bydleni.instory.cz