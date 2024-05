Už jste někdy slyšeli o negativní energii? Tato neviditelná síla ovlivňuje více věcí, než si myslíte. Jak?

Už se vám někdy stalo, že jste přišli do místnosti a najednou se vám udělalo ouzko… Padla na vás tíseň, úzkost, únava… Jako by celý ten prostor byl začarovaný a chtěl z vás vysát poslední kapky energie. Co se stalo? Podle odborníků může být na vině negativní energie.

Většinou zůstává v místě hádek, násilných smrtí, stresu, tíživých myšlenek nebo vyostřených emocí… Není divu, že naše babičky vždycky po těžkých životních etapách hodně „luftovaly“ prostor, aby z něj všechno špatné vyšlo ven...

Autor videa Naslouchat radosti vám poradí, jak si doma udržet pozitivní energii. Více na kanále YouTube.com.

Je u vás, nebo není?

Přestože je negativní energie neviditelná, dá se podle odborníků docela dobře rozklíčovat. Jak tedy zjistíte, jestli náhodou nemáte doma tohoto „tichého nepřítele“? Tady je pár indicií, které vám napoví...

Špatné zdraví, špatný spánek

Cítíte se vyčerpaní, jako bez života? Trpíte na bolesti hlavy, depresemi, pocity strachu nebo už rovnou fobiemi? Možná, že na vině je negativní energie uzavřená ve vašem prostoru.

Ta mimochodem může způsobovat i další zdravotní komplikace jako například nespavost, noční můry nebo tíživé myšlenky… Žít dlouhodobě v takovém toxickém prostředí je hazard nejen se zdravím, ale i se životem.

close info Profimedia zoom_in Negativní energie vyvolává noční můry.

Hádky na denním pořádku

Je to jako začarovaný kruh. Sotva se dostanete domů, už býváte podráždění, nespokojení nebo výbušní. Místo toho, abyste si odpočinuli po celodenním stresu a uvařili si s partnerem něco dobrého, začínáte hádku. A pak zase druhou, třetí… Šarvátky kvůli blbostem jako by neměly konce. Co se děje? Proč hned po sobě „startujete“?

Nálada na bodu mrazu

Netěšíte se domů? Aby jo… Vždyť ve svém vysněném příbytku jenom ležíte jako tělo bez duše a hlavou vám létají jen černé myšlenky. Nic se vám nechce. Všechno je zbytečné. Nic nemá smysl… Takové depresivní přemítání je cestou do pekla. Ale jako byste měli klapky na očích, nic jiného kromě temných scénářů nechcete vidět.

close info Profimedia zoom_in Únava může být varovným signálem, že něco není v pořádku.

Nemůžete nabrat síly

Jste unavení a potřebujete načerpat energii. Jasně předpokládáte, že doma ji nějak dobijete. Ale ouha! Místo toho, aby vás odpolední spánek osvěžil, cítíte se ještě hůř než předtím… To samé se týká meditací, napuštěné vany nebo jiných relaxačních technik. Jako by nic na vás neplatilo…

Jste permanentně pod stresem

Stres je velký vysavač energie. A hlavně ukazatel toho, že se ve vaší domácnosti usídlily temné síly „negativní energie“. Pocit vnitřního neklidu a stresu vás nutí být pořád v pohotovosti. A to je více než vyčerpávající…

close info Profimedia zoom_in Cítíte se pořád ve stresu? Třeba za to můžou negativní energie.

Lapače negativní energie

Použijte sůl…

Říká se, že solné krystaly do sebe dokážou natáhnout spoustu špatné energie a vyčistí tak prostor. Využijte toho! Do každého rohu místnosti umístěte misku (může být i plastová, ale nikdy ne jídelní, ze které pak budete jíst) s 1 kilogramem soli. Krystalky nechte působit 1 měsíc. Po každém uplynulém týdnu sůl vyměňte a starou vyhoďte ven.

close info Profimedia zoom_in Sůl zbaví prostor negací.

Pořádně ukliďte

Zbavte se rozbitých věcí a oblečení po zemřelých… Taktéž vyhoďte veškeré textilie či matrace, které jsou připomínkou nějaké vaší těžké etapy (například po rozvodu). Snažte se maximálně zjednodušit prostor a zachovávat ho čistý.

Vsaďte na rostliny

Květiny v květináči váš interiér zkrášlí, ale zároveň vyčistí vzduch. Mezi nejlepší čističky vzduchu patří bambus, blahovičník, jasmín, kaktus, aloe vera. Vhodné jsou i bylinky jako je tymián nebo levandule.

close info Profimedia zoom_in Zvuk zvonku pročišťuje prostor.

Prozvoňte prostor

Podle duchovních mistrů se můžete zbavit negativní energie pomocí výrazných zvuků. Velmi osvědčené je použití zvonků. V praxi platí, čím větší zvon, tím výraznější zvuk a to je to, co při čištění potřebujete! A pak už stačí „prozvonit“ prostor a brzy pocítíte úlevu.

Zdroje: www.dobrazona.cz, www.magazindoma.cz