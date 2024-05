Cigaretový kouř dokáže do oblečení proniknout velmi snadno a zanechat v něm dlouhotrvající a nepříjemný zápach. Ať už jste kuřák, který chce být ohleduplný ke svému okolí, nebo nekuřák, který se potřebuje zbavit zápachu po návštěvě kuřáckého prostředí, existuje několik efektivních řešení, jak se tohoto odéru zbavit.

Cigaretový kouř může být velmi obtížné z oblečení odstranit, a to jak pro kuřáky, tak pro nekuřáky, kteří se ocitnou v kouřem zahaleném prostředí. Přestože praní může být první myšlenkou, ne vždy je to možné.

V tomto článku vám představíme několik alternativních metod, jak se zbavit tohoto nevábného zápachu, aniž byste museli sáhnout po pračce.

Na video od Get Rid of It!, jak se zbavit cigaretového zápachu z vlasů a pokožky, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Alternativní metody odstranění zápachu

Jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších metod je použití vodky. Tento silný bezbarvý alkohol můžete aplikovat pomocí rozprašovače přímo na oblečení. Alkohol rychle neutralizuje zápach cigaretového kouře a stejně rychle se odpaří, takže nemusíte mít obavy, že byste místo kouře páchli alkoholem.

Pro hlubší čištění můžete využít jedlou sodu spolu s ubrouskem do sušičky. Do vzduchotěsného sáčku dejte oblečení, přidejte lžičku jedlé sody na kus oblečení a ubrousek do sušičky. Jedlá soda absorbuje zápachy, zatímco ubrousek do sušičky přidá svěžest.

Pokud máte více času a přístup k čerstvému vzduchu, vyvěšení oblečení venku na několik hodin může být účinné. Čerstvý vzduch a sluneční svit přirozeně pomáhají neutralizovat zápachy. Tuto metodu lze uplatnit i v domácích podmínkách, pokud otevřete okna a zabezpečíte dobrý průvan.

close info Shutterstock/Andrei Shumskiy / Shutterstock zoom_in Cigaretový zápach je často nepříjemný a odpudivý

Praní oblečení s nikotinovým zápachem

Pokud se rozhodnete pro praní, existuje několik způsobů, jak zvýšit šanci na úplné odstranění zápachu. Přidání jednoho šálku bílého octa nebo jedlé sody do pracího cyklu může výrazně pomoci v boji proti zápachu cigaret.

Obě přísady jsou známé svými odstraňovacími schopnostmi a navíc posilují účinek běžného pracího prostředku.

Cigaretový kouř v oblečení může být nepříjemný, ale jak vidíte, existuje mnoho způsobů, jak se ho zbavit bez nutnosti okamžitého praní. Ať už zvolíte metodu s vodkou, jedlou sodou, venkovním vyvětráním nebo speciálním praním, dosáhnete skvělých výsledků a ušetříte své okolí před nepříjemným zápachem cigaretového kouře.

