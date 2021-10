Jak odstranit zápach z mrazáku: Stačí použít šikovný trik s citronem

Zápach v mrazáku je něco, nač lehce zapomenete. Odstraňte jej jednou provždy, a pokud se vám znovu podaří nedovřít krabičku s aromatickým pokrmem, budete už vědět, jak si se zápachem v mrazáku jednoduše poradit.

I mražené může zapáchat

Zrovna teď jsem řekla dceři, že je zbytečné to mražené jídlo očichávat. Je přeci mražené, a to znamená, že nevoní. No, asi všichni víte, jak jsem to myslela, ale také tušíte, že to není pravda. Určitá jídla, i ta mražená, mají velmi pronikavý odér, a pokud nejsou opravdu dobře uzavřená do krabičky či sáčku, můžete se těšit na hrášek s vůní rybiny a jahodové pyré ovoněné houbami. Jak asi budou chutnat?

Mražené houby vám "provoní" celý mrazák. Zdroj: yingko/Shutterstock.com

Zápach v mrazáku eliminují tyto prostředky

Zavřít krabičku většinou nestačí. Pokud se domníváte, že jednouché vstřebání pachů postačí, můžete vyzkoušet několik tipů. Nepřekonatelným prostředkem pro absorpci pachů je rozhodně aktivní uhlí. Pokud máte jen uhlí živočišné, i to se hodí. Běžně jej už ale v lékárnách nenajdete, neboť bylo nahrazeno uhlím aktivním, které je vlastně stejné, jen rostlinného původu. Skvělým pomocníkem je také rozpůlený citron nebo jablko. K polapení pachů můžete vyzkoušet i sedlinu z kávy nebo pomerančovou kůru.

Citron i jeho šťáva jsou ideálními pomocníky při likvidaci pachů v mrazáku. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Odolný zápach zlikvidujte umytím mrazáku

Samozřejmě vstřebání pachů je dobrý nápad, ale často nestačí. Pokud máte stále problém se zápachem, pak nezbude, než mrazák odmrazit a vyčistit. Jistě víte, jak na to. Abyste se zbavili veškerých možných pachů, vytřete pořádně mrazák například citronovou šťávou nebo octovou vodou. Nezapomeňte vše pořádně vysušit, než mrazák opět zapnete.

Zápachající odtok v mrazáku

Zápach v mrazáku není jen otázkou uskladněného jídla. Dalším důvodem může být odtokový kanálek. Jde většinou o malou dírku v zadní části mrazáku, kterou by měla odtékat voda z tající námrazy. Ne každý mrazák má takový odtok a nezbývá než se blíže seznámit s modelem vašeho konkrétního spotřebiče. Zmíněný kanálek je ideálním místem pro tvorbu plísní. Pokud čistíte celý mrazák, přesvědčte se, že i odtok je průchodný a není zdrojem zápachu. Ne vždy máme situaci s mrazákem či ledničkou plně pod kontrolou, a tak především na chalupách či chatách se může plíseň rozšířit během výpadků elektřiny apod.

Mrazák důkladně vytřete, vysušte a vyčistěte i odtokový kanálek. Zdroj: FamStudio / Shutterstock.com

