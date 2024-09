Jistě, že si nikdo z nás nepředstavuje závan svěží vůně při každém otevření odpadkového koše, někdy je ale zápach za hranicí únosnosti. Co s tím? Umíte si poradit i s takovým zápachem?

Trápí vás zápach? I na velikosti sáčku v koši záleží

Vyzkoušet můžete celou řadu triků. Každý totiž máme jiné návyky, jiné koše a jiný počet členů domácnosti, kteří se k odpadkům a koši chovají všelijak. Co můžete dělat?

Do koše nedávejte věci, které by mohly zapáchat. To se sice snadno řekne, ale hůř udělá. Můžete se ale rozhodnout organické zbytky kompostovat či vermikompostovat, různé obalové materiály, na kterých jídlo ulpělo, před vyhozením opláchnout vodou. Nemusíte samozřejmě drhnout plechovku od tuňáka nebo vaničku, ve které bylo maso. Opláchnutí čistou vodou často docela stačí.

Zvažte velikost odpadkového koše. Veliké odpadkové koše se zdají být sice výhodné, protože nemusíte často běžet k popelnici, ale čím víc se do koše vejde, tím pravděpodobněji bude něco zapáchat.

Zvolte správnou, případně i větší velikost sáčku. Jistě znáte problém s pořízením takového sáčku do odpadkového koše, který by byl tak akorát. Máme totiž pocit, že je to lepší, jistě i ekologičtější, no ale bohužel rozhodně ne příliš praktické.

Především v domácnostech, kde mají členové tendenci přeplňovat odpadkový koš, se významně lépe hodí sáčky o velikost větší. Dají vám možnost pevně uchopit okraje sáčku, vytáhnout celý obsah ven, a ještě převázat nad navršeným odpadem uzel.

To vše bez toho, aby vám polovina vypadla na zem, dovnitř koše a podobně. Dostatečně velký sáček se také méně často trhá a díky tomu nevypadávají ani nevytékají nevoňavé zbytky do koše.

close info Shutterstock zoom_in Volba sáčku do odpadkového koše je až překvapivě důležitá.

Triky jak na zápach i mouchy

Preventivně, ale i akutně, můžete nasypat na dno koše jedlou sodu. Ta pomáhá nejen absorbovat případné tekutiny, ale také umí neutralizovat pachy. K odpadkům můžete také přidat aktivní uhlí, ale spíš použitou sedlinu z kávy, i tyto látky umějí minimalizovat zápach, nicméně s vynesením koše zbytečně neotálejte.

Máte-li problém s mouchami, které koš láká, můžete do něj nasypat trošku skořice, ale ještě lepší je použít koncentrovaný skořicový esenciální olej. Jen několik málo kapek postačí k tomu, aby se mouchám u odpadků nelíbilo.

Pokud se vám často stává, že se tekutiny ze sáčku přece jen dostanou ven a dno koše pak zapáchá, vyložte koš staršími novinami. Výborně poslouží také nepotřebné reklamní letáky. Jsou sice méně savé, ale rozhodně se hodí ještě je nějak využít, než je docela vyhodíte.

Bohužel, stránka nebo dvě často nestačí, výhodnější je připravit na dno dostatečně tlustou vrstvu, která pojme trochu tekutin, a přesto neprosákne až na dno. Pak je snadné papír nejen odstranit, ale také společně s ním se zbavit i zdroje zápachu.

close info Shutterstock zoom_in Jak čistit koš i popelnici? Výrazně vám to usnadní vapka.

Jak vyčisit koš, aby nepáchl?

Co když je ale na toto všechno pozdě a potřebujete se zbavit zápachu samotného odpadkového koše? Patrně nejekologičtějším způsobem vyčištění odpadkového koše nebo i popelnice je vypláchnutí vodou pod tlakem takzvanou vapkou čili vysokotlakovým čističem.

Vapka je sice fajn, ale není standardním vybavením každé domácnosti, takže pak můžete vyzkoušet například odmočení koše či popelnice přes noc.

Nalijte do koše vodu a ocet. Poměr není vyloženě důležitý, ale část, která je špinavá, by měla být ideálně ponořená a zbytečně na octu nešetřete. Nechte octovou vodu asi dvacet minut působit, a pak pořádně vydrhněte vnitřek kartáčem.

Koš zbavte veškerých nečistot, několikrát ho propláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Do suchého odpadkového koše nasypejte na dno asi šálek jedlé sody, třesením dostaňte sodu do všech koutů dna koše a nechte jej takto odstát do druhého dne. Sodu můžete na dně nechat nebo ji vysypat. To už záleží na vás a obě možnosti jsou samozřejmě možné.

Zdroje: lomi.com, realsimple.com