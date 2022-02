Jak odstranit zápach z pračky: Postačí úplně jednoduchý domácí trik

Vyndali jste čerstvě vyprané prádlo z pračky? A místo neodolatelné vůně cítíte nepříjemný odér? Je potřeba hned jednat a situaci nezanedbat. Poradíme vám několik super triků, jak zápach odstranit. Snadno to zvládnete sami i bez opraváře.

Jestliže vám vaše pračka špatně pere a line se z ní nepříjemný zápach, je možné, že se v ní začaly šířit plísně a bakterie. Častou potíží bývá usazená aviváž, nezpracované zbytky pracího prášku, mastnota a vodní kámen. To vše dost výrazně zhoršuje nejen kvalitu praní, ale mnohokrát způsobí i potíže s bezproblémovým provozem. Jako každý stroj, čas od času si i pračka zaslouží řádnou údržbu.

Prevencí je praní na vyšší teploty

Krátké programy s nižšími teplotami jsou fajn a časově praktické. Obzvlášť, když perete několik praček za sebou. Ale pro každou pračku a její bezchybný provoz je důležité vyprat alespoň několikrát do měsíce některé prádlo na vyšší teploty, nejlépe i na 90 °C. Pokud tolik špinavého prádla, které snese vyšší teploty, nenastřádáte, nechte pračku prát jednou za měsíc jednoduše naprázdno. Jestliže jste šťastnými majiteli moderní pračky se speciálním čisticím programem, máte vyhráno! Protože takto vybavené spotřebiče si usazené nečistoty odstraňují sami pomocí horké vody nebo páry.

Ocet a jedlá soda jsou zabijáci nečistot a zápachu. Zdroj: shutterstock.com

Ocet a jedlá soda jsou zabijáci nečistot a zápachu

Na čištění si připravte ocet, nejlepší je bílý bez přidaných barviv, ale v klidu si vystačíte i s klasickým konzumním octem. Nemáte po ruce ocet? Použijte jedlou sodu, anebo obojí současně. Do přihrádky na prací prášek dejte půl hrnku sody a do oddílu pro máchání vlijte ocet. Pak nastavte pračku bez prádla na nejvyšší teplotu, zvolte nejdelší cyklus a spusťte program. Přerušte praní naprázdno ve chvíli, kdy prací cyklus přejde do fáze máchání a pak ponechte pračku v pohotovostním režimu a nevypouštějte vodu, nejlépe celou noc.

Zopakujte program s polovinou octa

Druhý den program spusťte a nechte započatý cyklus doběhnout. Chcete, aby byla vaše pračka opravdu naprosto čistá? Zopakujte praní naprázdno ještě jednou s polovinou octa, který dáte rovnou do bubnu a bez sody. Proces praní nepřerušujte.

Postarejte se i o zásobník na prací prostředky

Nejlépe šuplík opláchněte ve vaně pod sprchou, je to nejjednodušší a nejpraktičtější. Nechte odplavit všechny usazeniny, které jdou odstranit, a zbylé očistěte zubním kartáčkem. A aby vše bylo dokonale čisté, nezapomeňte vyčistit i samotný otvor na zásuvku.

Dejte péči těsnění i filtru

Těsnění kolem dvířek pračky je místo, kde se usazují nečistoty nejčastěji. Zkontrolujte proto těsnění po celém obvodu, zbavte ho všech usazenin a nakonec celou plochu vytřete vlhkým hadříkem namočeným v octu. Určitě zkontrolujte a vyčistěte i vypouštěcí filtr, často tam najdete mnoho drobností, které byly například v kapsách oblečení. V případě, že máte potíže s fungováním pračky, jde o jedno z prvních míst, kam byste se vždy měli podívat. Nemusíte hned volat opraváře.

Zkontrolujte hadice a přidejte sifon se zápachovým uzávěrem

Mnohdy se pachy šíří i z hadic na vypouštění odpadní vody, proto je jednou za čas také zkontrolujte. Silný zápach je někdy způsoben i špatně provedeným nebo už netěsnícím sifonem na pračku. Nejde však o nic vážného! Stačí, když si pořídíte sifon se zápachovým uzávěrem se suchou klapkou. Špinavá odpadní voda přes něj proteče do odpadu bez jakéhokoliv zápachu díky kvalitnímu těsnění. Bohužel staré sifony klapku nemívají, a tak se nelibý odér z kanalizace zbytečně šíří do vnitřního prostoru pračky. A to opravdu nikdo nechce!

Těsnění kolem dvířek pračky je místo, kde se usazují nečistoty nejčastěji. Zdroj: shutterstock.com

Dvířka a dávkovací šuplík nechávejte otevřený

Není nad pravidelné větrání! Po dokončení praní vždy nechte dvířka otevřená a povytáhněte také dávkovací šuplík na prací prášek a aviváž. Snížíte vlhkost uvnitř pračky a prádlo nebude zatuchlé. Prostě i pračka potřebuje dýchat.

