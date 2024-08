Nový vysavač nezůstane čisťoučký a bez poskvrny velmi dlouho. Brzy se objeví pach prachu při každém spuštění a někdy i opravdu nepříjemný zápach. Co s tím?

Trápí vás zapáchající vysavač?

Z ničeho nic začal váš vysavač zapáchat? To není příjemné, a i když nevysáváme denně, rozhodně je třeba i s tímhle něco udělat. Ono totiž nejde jen o ten nepříjemný zápach.

Tam, kde něco zapáchá, se množí bakterie, patrně dochází k rozkladným procesům nebo formování plísně. No, a to jistě nechcete mít ve vysavači, který má sloužit k úklidu, a ne šíření plísní a bakterií vaším domovem.

Jak si snadno poradit s pachem prachu, který bohužel k práci s vysavačem patří? Jednoduchý trik vám také aktér tohoto příspěvku z YouTube kanálu Worth Every cent Cleaning Brisbane & Gold Coast

Nepříjemný pach prachu minimalizujte vůněmi

V příspěvku vám byl představen trik se stromečkem do auta, kterým lze snadno provonět i vysavač. Stejně tak můžete aplikovat několik kapek esenciálního oleje na filtr nebo textilní či papírový sběrný sáček vysavače, případně i papírové filtry.

Nicméně, pokud nejde jen o onen typický pach prachu, který je znát ve vzduchu těsně po zprovoznění vysavače, a vysavač opravdu zapáchá, měli byste zbystřit a určitě také celý vysavač vyčistit.

K zápachu dochází především, pokud se vám podařilo vysát tekutiny případně organické zbytky, které nebyly suché. Sáček na odpad je pak ideálním prostředím, kde mohou různé zbytky s troškou vody změnit v něco nepěkného plného mikro života, o který ve vysavači rozhodně nestojíte.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Špína ve vysavači nikoho nepřekvapí. Dejte si ale pozor na vlhkost a zbytky potravin.

Zápach vysavače nepodceňujte

Vysavač vyprázdněte a ujistěte se, že čisté jsou také veškeré trubice. Vyčistěte, vyměňte nebo vyperte sáček nebo sběrnou komoru vysavače a případně se ujistěte, že čisté nebo nové jsou také filtry. Především HEPA filtry, které mají zadržet i alergeny včetně roztočů, by měly být v dobrém stavu a nevydrží věčně. Před opětovným použitím nechte části vysavače samostatně co nejlépe vyschnout.

Podezřelý zápach může být ale také docela jiného původu a jde také o problém, který není radno podcenit. Pokud zápach připomíná horké plasty nebo gumu, hledejte závady na kabelu nebo elektrických částech vysavače. Může také docházet k přehřívání motoru při ucpání hubice a systému sání. Někdy se podaří odstranit překážku, jindy nezbyde než nechat odborníka prověřit stav spotřebiče.

Nechce se vám do čištění vysavače? Berte to tak, že získáte i něco navíc. Kromě eliminace nepříjemné vůně také vyčištěním a obměnou filtrů bude vysavač opět jako nový, a to i co se výkonu týče.

