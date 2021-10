Jak správně odvzdušnit radiátor, abyste v zimě zbytečně nemrzli

Venkovní teploty klesají a jsou stále nižší a nižší. Občas pozlobí i první mrazíky. Topná sezóna je pro někoho za dveřmi a někteří už nevydrželi a doma si přitápí. Aby vaše topení fungovalo na sto procent, je důležité ho na sezonu dobře připravit a případně i odvzdušnit radiátory.

Všimli jste si, že váš radiátor rachotí nebo začal vydávat dost divný zvuk? Nebo snad dokonce netopí, přestože máte kohout otočený na maximum? V otopné soustavě jsou pravděpodobně vzduchové bubliny, které brání správné distribuci horké vody do radiátorů. Že topení nefunguje správně, můžete poznat také podle toho, že radiátory jsou na dotek teplé pouze v jejich spodní části, ale ta horní zůstává studená. Nevěšte hlavu, snadno si poradíte i bez instalatéra.

Příčina vzniku vzduchové bubliny

Zavzdušnění radiátorů je celkem časté. Většinou vzniká během rychlého napuštění soustavy vodou nebo vlivem starých či poškozených trubek, které vzduch dovnitř propustí. Samotné radiátory pak jednoduše a rychle ztrácejí svou funkci a nemohou topit tak, jak mají. Natěsnaný vzduch zabraňuje přirozenému proudění vody, a proto v některých místech zůstává topení v lepším případě vlažné, v tom horším naprosto studené a celkově nevydává dostatek tepla. Nemusí se to týkat všech radiátorů ve vaší domácnosti, ale třeba jen některých.

Všimli jste si, že váš radiátor rachotí nebo začal vydávat divný zvuk? Zdroj: profimedia.cz

Byt versus rodinný dům

Pro správné odvzdušnění je důležitým faktorem vaše bydliště. Pokud žijete ve vlastním rodinném domě a vaše topení disponuje hlavním uzávěrem, bude pro vás odvzdušnění naprosto snadné. Jestliže bydlíte ve společném domě s více bytovými jednotkami, je fajn domluvit se s dalšími nájemníky na společném odvzdušnění radiátorů v určitý den.

Nepodceňte přípravu

Nejde o žádnou velkou vědu a zvládne to hravě každý. Protože při otevírání ventilu bude unikat se vzduchem i voda, rozprostřete si pod topení hadr, který ochrání před případným poničením vaši podlahu a předejdete tím možným nepříjemným škodám. Kromě hadru si vezměte k ruce i nádobu, do které případnou unikající vodu zachytíte. Hadr vám bude skvělou pojistkou, když nějaká ta kapka vystříkne mimo.

V případě, že už topíte, pusťte se do odvzdušňování radiátoru ve chvíli, kdy je topení v provozu a radiátory zahřáté. Nejdříve vypněte čerpadlo v domě a otočte tepelný kohout na nejvyšší stupeň. Pak si dejte chvilku pauzu a čekejte alespoň půl hodiny. Protože má většina domácností v domě či bytě více radiátorů, je důležité dodržet důležité pravidlo. Začněte vždy ve spodních patrech, a teprve poté pokračujte odvzdušněním radiátorů, které se nacházejí výše.

Jde se na to

Někdy se podaří uvolnit ventil rukou, ovšem k pečlivému utažení a snadnější manipulaci je nejvhodnější použít speciální klíč pro radiátory a postupně povolte ventil. Buďte opatrní, protože z radiátoru bude nepravidelně stříkat voda. Pokuste se ji odchytit do nádoby a čekejte až do chvíle, kdy bude voda rovnoměrně téct. Právě v tento okamžik ventil opět uzavřete. Následně myslete i na to, že je dobré uniklou vodu do topné soustavy doplnit, zbytečně by v radiátorech scházela.

Někdy se podaří uvolnit ventil rukou, ovšem k pečlivému utažení a snadnější manipulaci je nejvhodnější použít speciální klíč pro radiátory. Zdroj: profimedia.cz

Následná kontrola

Jakmile odvzdušňování dokončíte a uzavřete ventil, topení vyzkoušejte. Nechte nastavenou nejvyšší možnou teplotu a zkontrolujte, jestli všechny radiátory plnohodnotně topí. Není neobvyklé, že je nutné celý proces opakovat. V případě, že nezabere ani opakovaný postup, je jasné, že se nejedná o běžný problém, ale o závadu. V tom případě povolejte odborníka, protože topné vybavení může být opotřebované a nefunkční.

Prevence je základ

Aby vaše topení fungovalo správně, odvzdušňujte radiátory pravidelně během celé topné sezóny. Nejlépe jednou za tři měsíce. Nebudete tak čelit závažnějším potížím. Určitě se vyplatí radiátory odvzdušnit už před začátkem topné sezóny, ušetříte tak co nejvíce energie, která by u zavzdušněného radiátoru přišla nazmar.

