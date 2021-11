Jak odvzdušnit radiátor a nevyhazovat zbytečně peníze za topení

Topná sezóna již započala! Odvzdušnili jste doma vaše radiátory? Pokud ne, připlatíte si za vytápění. Což je vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně cen energií dost nežádoucí. Vrhněte se do toho co nejdříve.

Máte kohout otočený na maximum, ale topící schopnosti vašeho radiátoru jsou jaksi nevalné? Do toho vás večer u večeře nebo při sledování televize ruší rachotivý zvuk? Nejvyšší čas radiátory odvzdušnit. Připravte si odvzdušňovací klíč, hadr, kýbl a jde se do akce.

Možná se vám stane, že nebudete moci najít odvzdušňovací klíč. Nebojte, je to taková každoroční klasika mnoha domácností. Jestli jste prohledali všechny skrýše, a už jste ztratili nervy, zajděte do železářství, mají ho tam za pár korun. Dá se sehnat i odvzdušňovací klíč rovnou se zásobníkem, který vodu z radiátoru zachytí. Pokud chcete být ještě stylovější a mít klíč na očích, poohlédněte se na internetu. Dá sehnat třeba i klíč zabudovaný do plastové rybky s magnetem, která se jednoduše přichytne na radiátor.

V zimě se bude odvzdušněný radiátor rozhodně hodit! Zdroj: Svetlana Lukienko / Shutterstock.com

To, že radiátor potřebuje odvzdušnit, poznáte také podle toho, že se zahřívá pouze v dolní části a nahoře bývá vlažný.

Odvzdušňování se vykonává při zapnutém radiátoru, vyčkejte, než se topení zahřeje a vzduchové bublinky se nashromáždí v radiátorech.

Pokud máte oběhové čerpadlo, po dobu odvzdušňování ho raději vypněte.

V rodinném domě začínejte odvzdušňováním nejníže položených radiátorů.

Co si na odvzdušnění nachystat

Příprava je velice jednoduchá, stačí vám:

odvzdušňovací klíč – nalezený nebo nově zakoupený

– nalezený nebo nově zakoupený kýbl – k zachycení kapající vody

– k zachycení kapající vody hadr – abyste mohli setřít vodu, která z radiátoru unikne mimo kyblík

Až najdete ventil

Ventil povětšinou naleznete v horní části radiátoru. Hadr umístěte za ventil, abyste si vodou nepostříkali zeď a kbelík dejte přímo pod ventil.

Otevření ventilu

Ventil velmi opatrně otevřete proti směru hodinových ručiček, stačí čtvrt až půl otáčky, více jej neotvírejte. Dbejte na svou bezpečnost! Nyní by měl z radiátoru unikat vzduch - uslyšíte syčení. Až se odporoučí nežádoucí vzduch, začne prskat voda, která za chvilku bude souvisle odtékat. Přesně v této fázi ventil opět zavřete.

Je tu možnost, že budete muset odvzdušnění opakovat, i to je zcela běžné.

Nezapomeňte si znovu zapnout oběhové čerpadlo, pokud jste ho vypínali.

Po odvzdušnění bude též potřeba doplnit do topení vodu. Jaký má mít váš radiátor tlak, se dozvíte v příručce, kterou jste si jistě od dodavatele radiátorů někam pečlivě uložili.

Po povolení odvzdušňovacího ventilu nejprve unikne vzduch a pak i trocha vody. Zdroj: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock.com

Panelový dům

Vlastníte-li byt v paneláku nebo jiném podobném domě, odvzdušňování je o něco složitější, protože se musí domluvit všechny bytové jednotky najednou. Teplo a vzduch musí vystoupat až do nejvyšších pater, kde obyvatelé bytu z radiátorů přebytečný vzduch uvolní z výpustních ventilů.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.dumazahrada.cz, www.ceskestavby.cz