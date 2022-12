Jak ohřát jídlo v mikrovlnce a proč nechat uprostřed porce otvor. Je to důležité

Správné ohřívání jídla v mikrovlnce je trochu věda, proto jsme si pro vás nachystali několik tipů a triků, jak na to! Ohřívejte správně a vaši mikrovlnnou troubu budete milovat ještě o něco víc.

Lidé v dnešní době holdují objednávání jídla přes nejrůznější aplikace, kdy kurýr objednané pokrmy doveze až k vám domů. Ne vždy ale jídlo vydrží v „teple“ v nečekané dopravní zácpě a je potřeba pokrm trošku doma přihřát.

Mikrovlnná trouba je super pomocníkem do domácnosti. Pojďme se vrhnout do tajů správného ohřívání pokrmů v mikrovlnce.

Pokud si necháváte jídlo přivážet, vždy ho přendejte před ohřevem v mikrovlnce na talíř. Zdroj: Shutterstock

Třídit jednotlivé potraviny

Možná se vám při ohřevu v mikrovlnné troubě stává, že zatímco třeba rýže pekelně pálí, maso na tomtéž talíři je téměř studené. Podle americké kuchařky A. Riolo je ohřívání „všehochuti“ na jednom talíři nedobrý nápad. Jeden druh potraviny bude přehřátý, další druh bude naopak studený jak psí čumák. Vždy je lepší vše ohřívat zvlášť a výsledný pokrm dát dohromady až po ohřátí všech surovin.

V mikrovlnce se dá i vařit

Zkuste třeba bleskový knedlík z mikrovlnky. Jak na to, se podívejte v tomto videu:

Nezapomeňte na bezpečnost

Mikrovlnka je sice skvělým a přínosným pomocníkem, ale i tak musíte dávat při ohřívání pozor. Existují potraviny, které vám mohou připravit pěknou polízanici. Patří mezi ně třeba popcorn, který se seškvaří raz dva, stačí malá nepozornost při nastavování času a v lepším případě vám mikrovlnka bude několik dnů zapáchat po spálenině. Proto pamatujte na to, že byste zapnutou mikrovlnku měli mít vždy na očích.

Mikrovlnnou troubu nenechávejte bez dozoru. Zdroj: Profimedia

Nikdy ne naprázdno

S bezpečností souvisí i spuštění mikrovlnky naprázdno. Mikrovlny se v tom případě odrážejí od stěn a nemají se kam vstřebat. Mikrovlnná trouba se takto může snadno zničit a dokonce může dojít i k požáru!

Ohřívání v čem?

Jak jsme se již zmiňovali na začátku, dovážka jídla domů či do práce vládne světem a s tím souvisí i naše lenost – nemyslíme při objednávce, ale i při ohřívání. Jelikož nám dorazí jídlo v různorodých obalech, pamatujte, že je vždy potřeba ho z obalu přendat na talíř.

Samozřejmě existují plasty vhodné do mikrovlnné trouby, ale člověk nikdy neví, co mu kurýr z určité restaurace dodá a přeci jen převažují plastové obaly nevhodné do mikrovlnky. V čem je problém? Většina polystyrenových pomůcek se při ohřevu chemicky rozkládá, tím pádem se uvolňují molekuly plastu do pokrmu.

Nechte vprostřed porce místo

Když máte na ohřev jídlo, které nelze nějakým způsobem rozdělit (například těstoviny), vytvořte doprostřed porce otvor, aby se pokrm prohřál rovnměrněji. Zároveň se také ohřeje mnohem rychleji a vy ušetříte za energii.

Jestliže máte hlad jak vlk a na nějaké průtahy nemáte ani pomyšlení, dejte potraviny o větší hustotě na okraj talíře a ty s nižší hustotou doprostřed.

Extra tipy

Nikdy neohřívejte jídlo, které je naprosto uzavřené, vždy nádobu trochu otevřete, aby mohla pára unikat ven.

Nerozmrazujte v mikrovlnce zmrazené ovoce, obsahuje velké množství vody a spoušť byste museli uklízet v celém vnitřku trouby.

Pospícháte? Překryjte jídlo potravinářskou fólií (samozřejmostí je vhodnost do mikrovlnné trouby), udělejte do ní pár otvorů nožem nebo vidličkou. To zabrání rychloúniku páry a pokrm se ohřeje rychleji.

Vejce a mikrovlnka nejdou moc dohromady. Pokud ale budete dodržovat určitá pravidla, vajíčka si připravíte bez nehody. Jak na to? Dozvíte se v tomto článku:

Zdroje: www.yookee.cz, pestujme.cz, www.aazdravi.cz, www.youtube.com