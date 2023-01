Jak zachránit starou orchidej: Při troše šikovnosti z ní uděláte mladou slečnu

Pokud máte doma starou orchidej, která se zbytečně vytahuje jen do výšky a ve skutečnosti vypadá na umření, zachraňte ji. Ještě vám udělá doma spousty parády. Poradíme vám, jak ji jednoduše omladit.

Orchidej je nádherná exotická květina, která běžně parazituje na jiných rostlinách. Ve volné přírodě se rozrůstá na svém hostiteli, ale doma v květníku se nemá kam roztahovat, a proto časem může začít odumírat. Právě v tento moment byste měli orchideji pomoci k dalšímu růstu. Jak

Inspirovat se můžete v tomto videu:

Jak orchidej omladit

Pokud je vaše orchidej značně vytáhlá a má slabší listy, je potřeba ji zmladit. Nejprve celou rostlinu vytáhněte z květníku a očistěte kořenový systém od substrátu. Jistě narazíte na mnoho hnědých nefunkčních kořenů, které je potřeba odstranit. V případě, že se jedná i o kus stonku, jednoduše celý spodek rostliny odstřihněte. Použijte k tomu dezinfikované zahradní nůžky a ponechte opravdu jen zdravé části, aby se případná plíseň či hniloba dále nemohly šířit.

Pokud je vaše orchidej značně vytáhlá a má slabší listy, je potřeba ji zmladit. Zdroj: Profimedia

Rostlinu ošetřete

Otevřené rány odstřižené orchideje je nutné ochránit a použít k tomu můžete obyčejnou mletou skořici nebo nadrcené aktivní uhlí. Dokonale porušená místa vysuší a vydezinfikuje. Nakonec rostlinou lehce potřeste, aby přebytečná skořice z rostliny opadala. Zanesené listy můžete otřít vlhkou houbičkou nebo spláchnout pod tekoucí vodou.

Přichází čas sázení

Stačí si pořídit nový substrát na orchideje, který je k dostání v každém květinářství. Zvolte dostatečně velký květník, orchidej do něj vložte a zasypte substrátem.

Nově zasazenou orchidej vložte na jeden den do širší nádoby, v níž je vlažná odstátá voda. Zdroj: Profimedia

Dejte orchidej do vodní lázně

Nově zasazenou orchidej vložte na jeden den do širší nádoby, v níž je vlažná odstátá voda. Kořenový systém si nabere dostatečné množství vody. Nový substrát je totiž vyschlý a díky tomu nasaje potřebnou vlhkost. Když z lázně orchidej vyndáte, nechte ji řádně okapat a na závěr celou rostlinu vložte do obalového květináče.

Orchidej roste ve správný čas

Nadále můžete orchidej rosit jen čistou odstátou vodou, a to tehdy, když bude opravdu suchá. Pokud byste ji náhodou někdy vodou předimenzovali, co nejdříve přebytečnou vodu z obalového květníku vylijte. Pro prevenci jakýchkoliv chorob není od věci přidat do postřiku z ½ l vody občas i 1 ml peroxidu vodíku v 3 % koncentraci.

Zdroje: www.bydleni.magazinplus.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.tema.ceskenapady.cz