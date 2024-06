Zlobí vás doma kapající kohoutek? Poradíme vám, jak si jej můžete jednoduchým způsobem opravit bez zbytečných výdajů za opraváře.

Kapající kohoutek je nejen nepříjemnou zvukovou kulisou, ale zbytečným plýtváním vody a financí. Nejedná se zas o tak velký problém, který byste si nezvládli opravit sami bez zásahu instalatéra. Stačí trošku zručnosti a nežádoucí závada je pryč během chvilky.

Jak opravit kapající netěsnící směšovací kohout? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Billshowto:

Zdroj: Youtube

Vodovodní baterie

Každá vodovodní baterie má svou životnost a je faktem, že nevydrží věčně. Je to způsobené nejen pravidelnou manipulací a její četností, ale i kvalitou vody, konkrétně její tvrdostí. Většinou dochází k poškození těsnění a následkem kapající vody je i kromě výše zmíněného vznik nánosu vodního kamene. Proto je důležité zakročit co nejdříve. Jak přesně postupovat?

close info DG FotoStock / Shutterstock zoom_in Podobnému problému můžete čelit i na zahradě.

Uzavřete přívod vody

Nejprve je důležité zavřít hlavní přívod vody v domácnosti. Zabráníte tak samovolnému odtoku vody, který je během oprav nežádoucí. Kromě toho je také potřeba z kohoutku vypustit všechnu vodu, která v něm zůstala po posledním použití, nebo je ještě v potrubí. Vhodné je také položit do dřezu na odpad ručník, který by zachytil případné díly, jež by vám vypadly z ruky.

Výměna těsnicích kroužků

Častou příčinou kapající vody z kohoutku je špatné těsnění. Proto si pořiďte správnou velikost těsnících kroužků, které byste měli vyměnit. Nejprve odstraňte kryt kohoutku, který bývá připevněný šroubem. Pak pomocí hasáku, klíče nebo sika kleští uvolněte vodovodní šroub proti směru hodinových ručiček.

Následně odejměte z baterie vložku a vyměňte staré těsnění za nové. V některých případech je možné těsnění pouze otočit, ale nové těsnění je vždy dlouhodobější jistota. Nakonec vraťte všechny součástky na své místo a řádně dotáhněte.

close info Shutterstock zoom_in Další příčinou kapající vody z kohoutku je i opotřebované ventilové sedlo.

Výměna ventilového sedla

Další příčinou kapající vody z kohoutku je i opotřebované ventilové sedlo. I v tomto případě je nutné si pořídit adekvátní rozměr. Sedlo jednoduše vyměníte s pomocí klíče. Pokud nové sedlo stoprocentně nesedí, můžete ho lehce upravit pomocí frézy. Po výměně sedla je nutné také nainstalovat novou ventilovou vložku. Pak už jen pevně přišroubujte kohoutek a kryt.

Zdroje: www.hobby.instory.cz, www.homeincube.cz, www.adbz.cz