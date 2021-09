Jak opravit vypálenou LED žárovku? Jde to! V mnoha případech to zvládnete sami

LED technologie je nejúspornější formou svícení. Není tedy divu, že LED žárovky patří mezi nejoblíbenější zdroje světla. Bohužel není jejich pořizovací cena zrovna nejnižší. Jak opravit vypálenou LED žárovku?

Životnost LED čipů se pohybuje mezi 20 až 50 tis. hodinami, někdy je to i 100 tis. hodin. Životnost klasických žárovek je 1000 hodin. Pro svou trvanlivost, úsporu elektrické energie a nejnižší emise CO 2 ze všech druhů svítidel byly LED žárovky vybrány Evropskou unií, aby nahradily klasické 60 W „Edisonky" s wolframovým vláknem. Co když ale vaše žárovka přestala svítit?

Co způsobuje poškození žárovky

Ještě než se pustíte do opravy žárovky, měli byste zjistit, co způsobilo její poškození. Je možné, že jsou v síti velké výkyvy nebo máte nevhodnou lampu. Blikala-li předtím, mohla to být známka, že zdroj napětí v LED produktu měl špatný kontakt mezi svítidlem a zdrojem světla nebo jste použili nekompatibilní stmívač s LED.

Jak na reklamaci žárovky

Žárovky můžete reklamovat jako každé jiné spotřební zboží. Potvrzuje to i mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Picková. „U některých žárovek výrobci udávají hodiny, po které mají garantovanou kvalitu. Takže pokud máme na žárovce, že vydrží tisíc hodin svítit, je zcela na místě, když po týdnu praskne, jít ji reklamovat." Než půjdete do obchodu, kde jste žárovky kupovali, předem si přibližně spočítejte, kolik hodin mohlo vaše světlo svítit. Je možné, že se vás na to budou ptát. Pokud vás ale reklamace nebaví nebo jste kutil, můžete si zkusit LED žárovku, fungující s několika samostatnými diodami, opravit doma. Jak na to?

Jak opravit LED žárovku

Na opravu budete potřebovat pájku a kousek drátu. Vrchní část žárovky odšroubujte a odložte stranou. Před sebou uvidíte kruh s LED diodami. S největší pravděpodobností je jedna vypálená, přerušuje obvod a žárovka tak nesvítí. Poznáte ji snadno. Obvykle bývá tmavší, má na sobě tečky nebo je trochu „začouzená". Tuto diodu opatrně nadzvedněte špičkou pilníku nebo tenkým šroubovákem. Před sebou uvidíte obnažené kontakty.

Pájkování žárovky

Žárovku si postavte tak, aby byla stabilní a pohodlně jste dosáhli na požadované místo. Pájkou roztavte kousek drátu a přilepte ho tam, kde byla vadná dioda. Počkejte, než materiál ztuhne. Nyní by měla být celistvost elektrického obvodu obnovena.

Pájkou roztavte kousek drátu a přilepte ho tam, kde byla vadná dioda. Zdroj: profimedia.cz

Opravujte opakovaně

Opravená LED žárovka vydrží přibližně 1 až 2 roky. Intenzita světla by měla zůstat stejná. Podle odborníků se nemusíte bát ani možného zkratu. Žárovku takto můžete opravovat maximálně do počtu tří vypálených diod.

Zdroj: www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.dum-vybaveni.cz, www.chalupari-zahradkari.cz