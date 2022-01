Dosvítí-li vám LED žárovka, nevyhazujte ji. Existuje velká šance, že ji opravíte

Určitě moc dobře víte, že byste měli v domácnosti používat výhradně LED žárovky. Nejen, že jsou kvalitnější, ale i úspornější, tudíž se vám finanční investice do nich vyplatí. A když už vám nějaká přece jen přestane svítit, poradíme vám, jak ji opravit.

Všichni víme, že koupě LED žárovek není zrovna levná záležitost, proto nás samozřejmě naštve, když nám některá přestane svítit. Existuje však trik, jak tuto nesvítící žárovku opravit, abyste nemuseli platit za novou.

LED žárovka totiž funguje s několika samostatnými diodami, tudíž stačí mít doma pájku a šikovné ruce. Jak tedy na opravu LED žárovky?

Vyměňte v žárovce diody v pohodlí domova

Najděte v žárovce LED diody a měnič. Ty obvykle totiž selžou jako první. Navíc LED diodu opravíte snáze než měnič, takže není na co čekat. Připravte si pájku a drátek, který na postižené místo připájíte.

Sejměte vrchní část žárovky, nebojte, není to nic složitého. Pootočte ji v opačném směru než spodní část, pak ji bez poškození rozpojíte. Je to důležité, abyste ji pak mohli vrátit na původní místo. Poté, co žárovku rozpojíte, uvdíte kruh z LED diod. Nyní se musíte zaměřit na tu vypálenou. Ale jak to poznat?

Pájkou roztavte kousek drátu a přilepte ho na tam, kde byla vadná dioda. Zdroj: profimedia.cz

Snadno! Obyvkle bývá tmavší než ty ostatní. Tuto LED diodu tedy následně odstraňte, stačí vám k tomu špendlík nebo špička pilníku. Na obnažené kontakty do místa, kde byla dříve dioda, nakapejte trochu roztaveného spojovacího materiálu. Pak počkejte, až materiál ztuhne. Tím byste měli obnovit celý elektrický obvod a LED žárovka by měla opět začít fungovat.

Můžete opravit žárovku s několika poškozenými diodami

Nasaďte tedy boční kryt a zkuste ji znovu rozsvítit. To, že vám jedna LED dioda chybí, vůbec nezpozorujete a světlu to na intenzitě neubere. Takto opravená žárovka by vám měla vydržet klidně až dva roky. Třešničkou na dortu je to, že takto můžete opravit LED žárovku až s třemi rozbitými diodami. Pokud by jich však bylo více, doporučuje se už zakoupit žárovku novou.

Úsporné LED žárovky vám ušetří peníze Zdroj: profimedia.cz

Zhoršení světelných podmínek ani zkratu se bát nemusíte, nic takového nehrozí. Oprava navíc trvá jen pár minut, tudíž je nesmysl kupovat LED žárovky stále nové. Uvidíte, že ušetříte!

Na video, jak opravit LED žárovku, se podívejte zde:

