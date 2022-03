Dírku v oblečení dokážete opravit i bez jehly: Jednoduchý trik zvládne každý

Nečekaná díra v oblečení docela naštve. Zejména v případě, že je na nějakém z oblíbených kousků. Máme pro vás pár tipů, jak jej opravit. A dokonce nemusíte umět ani šít a nepotřebujete šicí stroj.

Nejste vyloženě typ člověka, který vládne jehlou a nití? Nezoufejte! Oprava dírek v oblečení se dá zvládnout i jinak a hravě to zvládne každý. Vteřinový trik vám dokonce ušetří nejen čas, ale i peníze. Nemusíte hned běžet do obchodu a shánět nový oděv.

S drobnou dírkou si poradíte jedna dvě

Metoda, kterou vám odtajníme, se hodí k zajištění menších děr na běžně nošeném oblečení. Jestliže se vám roztrhl oděv sváteční, bude v každém případě lepší, když jej svěříte do rukou odborníků.

Nažehlovací záplaty se vyrábí v mnoha barevných odstínech. Zdroj: shutterstock.com

Skutečně to jde i bez jehly?

Šití je vlastně spojení dvou tkanin, pomocí třetího materiálu. A nemusí to být vždy jehla s nití. Na současném trhu je už k dostání několik náhradních variant. Právě díky nim je možné opravit ošacení jinou cestou. A obrovskou výhodou je, že to hravě zvládnou i začátečníci nebo ti, kteří v ruce nikdy jehlu a nit neměli. Co vám tedy pomůže?

Nažehlovací záplata či páska

Jedná se o textilii opatřenou nažehlovacím materiálem, takže budete potřebovat žehličku, nůžky a kousek pečícího papíru. Dokonce se vyrábí v mnoha barevných odstínech, takže záplatu můžete sladit s opravovaným oděvem a výsledek je naprosto dokonalý.

Lepidlo na textil

Tímto druhem lepidla se bezvadně hodí k úpravě poškozených lemů, švů a drobných trhlinek. Velice jednoduchým způsobem se nanáší a koupit se dá nejenom v textilní galanterii, ale je k dostání i v drogeriích a mnohých supermarketech.

Tkaninová lepící páska

V podstatě funguje jako textilní lepidlo a opět nejde o nic náročného a složitého. V tomto případě budete potřebovat nůžky, abyste si odstřihli požadovanou velikost záplaty.

Tavná pistole

Práci s tavnou pistolí zná už každé malé dítě. Používá se často při výrobě různých dekorací a ke slepení mnohých věcí. A finguje i na textil. Budete samozřejmě potřebovat tavné tyčinky, kterými budete potrhané místo slepovat. Tento způsob je maximálně rychlý, protože roztavený gel okamžitě po nanesení tuhne.

Díru můžete překrýt ozdobnou nažehlovací aplikací. Zdroj: shutterstock.com

Jak na zažehlování

Co budete potřebovat:

fixační materiál, např. ronofix – netkaná textilie s nažehlovací vrstou

pečící papír o něco větší než plocha žehličky

žehličku a žehlicí prkno

Postup práce: Nahřejte si žehličku na teplotu 95–120 °C podle opravovaného materiálu. Oblečení, které budete opravovat, nejprve obraťte naruby. Rozložte jej na žehlicí prkno a vyžehlete si místo v okolí díry do rovna, usnadní vám to práci. Ustřihněte si potřebný kus fixační tkaniny, která by měla být větší než trhlina. Položte ji na porušené místo lepící stranou a přikryjte pečícím papírem, který ochrání žehličku před znečištěním. Poté zahřejte obě vrstvy žehličkou a nepoužívejte napařování. A máte úspěšně hotovo.

