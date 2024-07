Řešíte doma poškozený sádrokarton? Nemusíte ho hned nahrazovat za nový, nebo volat odborníka a vydávat zbytečné finance. Poradíme vám, jak je možné tento materiál efektivně opravit.

Sádrokarton je skvělý a praktický materiál, který se často používá v interiérech. Ale i on může časem přijít k různé újmě a poškození. Případné díry, rýhy a praskliny však nemusí hned znamenat nutnou rekonstrukci. Při troše šikovnosti si je zvládnete opravit sami vlastními silami. Poradíme vám, jak přesně postupovat.

Jak na opravy poškozeného sádrokartonu? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Český kutil:

Zdroj: Youtube

Příprava nástrojů

Než se pustíte do práce, připravte si potřebné nářadí. Co přesně budete potřebovat? Neobejdete se bez sádrokartonářského tmelu, výztužné mřížky, špachtle, odlamovacího nože, brusného papíru, hladítka, vrutů do sádrokartonu, případně profilů nebo dřevěných latí.

close info Vladan Krumpl, Jan Čech zoom_in Větší díry a praskliny? Zde je nutné sádrokarton částečně vyměnit.

Malé díry a rýhy

Tento druh defektů se dá velice snadno zamaskovat tmelem. Postup je jednoduchý a zvládne ho i začínající kutil. Nežádoucí nerovnost vyplňte slabší vrstvou tmelu a nechte ho řádně vytvrdnout. V dalším kroku naneste slabší vrstvu tmelu, pak do ní vložte výztužnou mřížku a pak znovu přetáhněte sádrokartonářským tmelem.

Jakmile dokonale vytvrdne, zarovnejte jej pomocí hladítka s upnutou brusnou mřížkou. Opravená místa stačí přetřít odpovídající barvou. Velice snadná je i oprava menších vrypů a rýh. Není nutné používat ani výztužnou tkaninu. Poškozené místo stačí přetmelit sádrokartonářským tmelem a po jeho vytvrdnutí povrch přebrousit.

Větší díry a praskliny

V takovém případě je nutné sádrokarton částečně vyměnit. Nejprve si tužkou označte poškozenou část a poté ji vyřízněte pomocí odlamovacího nože. Nahraďte ji novým kusem sádrokartonu, který by měl být o kousek větší než ten původní a připevněte ho pomocí profilů nebo dřevěných latí.

Spoje a šrouby začistěte tmelem, který nechte zcela vytvrdnout. Následně místo opravy přetřete tmelem, vtlačte do něj výztužnou mřížku, opět naneste vrstvu tmelu a vše špachtlí zahleďte. Nakonec místo přebruste hladítkem s brusnou mřížkou.

close info Foto: Jan Kroupa zoom_in Vždy používejte jen kvalitní sádrokartonářský tmel.

Tipy pro úspěšnou opravu

Vždy používejte jen kvalitní sádrokartonářský tmel. Dodržujte pokyny výrobce tmelu ohledně doby schnutí a broušení. Pokud budete sádrokarton opatřovat novou malbou, je dobré povrch předem ošetřit penetrační vrstvou.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.rigips.cz, www.zahradadumbyt.cz